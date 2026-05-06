पाकिस्तान: पाइपलाइन में विस्फोट, बलूचिस्तान के सोहबतपुर में गैस आपूर्ति रुकी

क्वेटा, 6 मई (आईएएनएस)। पाकिस्तान के बलूचिस्तान स्थित सोहबतपुर जिले से गुजरने वाली गैस पाइपलाइन में धमाके का असर आपूर्ति पर पड़ा है। कथित तौर पर अज्ञात हमलावरों ने विस्फोटकों से पाइपलाइन उड़ा दी जिससे कई जिलों को परेशानी उठानी पड़ी। बुधवार को स्थानीय मीडिया ने इसकी जानकारी दी।

हमलावरों ने मंगलवार को भांड शरीफ गोथ में बहादुर अली खोसो ब्रिज के नीचे से गुजरने वाली छह इंच डायमीटर वाली गैस पाइपलाइन को निशाना बनाया। पाकिस्तानी दैनिक डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, धमाके के बाद सोहबतपुर, फरीदाबाद, भांड शरीफ, हेयरडिन, चटन पट्टी, दरगई, जियानी, दौलत घरी और दूसरे गांव और शहरी इलाकों में गैस सप्लाई में रुकावट आ गई।

धमाके के बाद, पुलिस मौके पर पहुंची, इलाके को घेर लिया और जांच शुरू कर दी।

1 मई को ही बलूच रिपब्लिकन गार्ड्स (बीआरजी) ने 29 अप्रैल को हुए हमले की जिम्मेदारी ली थी। उस धमाके में पाकिस्तान के डेरा मुराद जमाली शहर में पैट फीडर पेरोपोल के पास एक सड़क निर्माण साइट पर मशीनों को नुकसान पहुंचा था।

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, अज्ञात हमलावरों ने साइट पर रॉकेट दागे, जिससे मशीन खराब हो गई और काम रोकना पड़ा। उन्होंने कहा कि जांच चल रही है और किसी के हताहत होने की खबर नहीं मिली।

बीआरजी के प्रवक्ता दोस्तैन बलूच ने एक मीडिया बयान जारी कर दावा किया था कि ग्रुप के लड़ाकों ने इलाके में सरकारी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही एक “मिलिट्री कंपनी” को निशाना बनाया था, और दावा किया कि कंपनी की मशीनें “पूरी तरह से नष्ट हो गईं।”

बयान के मुताबिक, हमला नसीराबाद के डेरा मुराद जमाली इलाके में पिट फीडर पिरोपाल के पास सड़क पर हुआ।

प्रवक्ता ने स्थानीय ठेकेदारों को भी “सरकारी प्रोजेक्ट्स” से दूर रहने की चेतावनी दी, और कहा कि वे अपनी जान और पैसे के नुकसान के लिए खुद जिम्मेदार होंगे।

उन्होंने कहा कि संगठन हमले की जिम्मेदारी लेता है और “बलूचिस्तान की आजादी तक” ऐसे ऑपरेशन जारी रखेगा।

पिछले महीने, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट (बीएलएफ) और बीआरजी ने पाकिस्तान स्थित बलूचिस्तान के अवारन, झाओ, बसिमा और सिबी इलाकों में पाकिस्तानी सेना और ठिकानों पर हुए कई हमलों की जिम्मेदारी ली थी।

द बलूचिस्तान पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, बीआरजी ने बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल का विरोध करते हुए चेतावनी दी कि वह ऐसी गतिविधियों को निशाना बनाना जारी रखेगा।

--आईएएनएस

केआर/