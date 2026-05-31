पाकिस्तान और चीन के साथ बढ़ते संबंधों को लेकर बांग्लादेश की रक्षा योजना की हो रही जांच

कैनबरा, 30 मई (आईएएनएस)। बांग्लादेश की विदेश नीति लंबे समय से “सभी के साथ दोस्ती, किसी के साथ दुश्मनी नहीं” के सिद्धांत पर चलती रही है। फिर भी आर्थिक कमजोरी और भू-राजनीतिक बदलाव के बीच चीन-पाकिस्तान एविएशन सिस्टम के लिए 720 मिलियन यूएसडी तक का वादा, इस सिद्धांत को बुरी तरह परखता है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि यह मुद्दा देश में नीतिगत चर्चा और निर्णय-प्रक्रिया की गुणवत्ता पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। इसमें तर्क दिया गया है कि ऐसा बड़ा फैसला, जिसका बांग्लादेश की रणनीतिक स्थिति, वित्तीय क्षमता और भू-राजनीतिक संबंधों पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ सकता है, व्यापक संसदीय समीक्षा, स्वतंत्र आर्थिक मूल्यांकन और खुली सार्वजनिक बहस की मांग करता है।

ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, मई 2026 में पाकिस्तान वायुसेना का एक सी-130जे विमान चुपचाप ढाका पहुंचा, जिसमें पूर्ण आकार का जेएफ-17 थंडर ब्लॉक III लड़ाकू विमान सिम्युलेटर लाया गया था। रिपोर्ट में इसे 1971 के बाद बांग्लादेश पहुंचा पहला पाकिस्तानी सैन्य विमानन उपकरण बताया गया है।

रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों देशों की वायुसेनाओं के बीच पहली औपचारिक एयर स्टाफ वार्ता के दौरान सौंपा गया यह सिम्युलेटर संभावित रक्षा सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इसे 16 से 48 जेएफ-17 ब्लॉक III मल्टीरोल लड़ाकू विमानों की संभावित खरीद से पहले प्रशिक्षण उपकरण के रूप में तैयार किया जा रहा है। प्रस्तावित सौदे की अनुमानित लागत 40 करोड़ से 72 करोड़ अमेरिकी डॉलर के बीच बताई गई है।

रिपोर्ट के मुताबिक, नीति बनाने वालों और रक्षा को लेकर टिप्पणी करने वालों ने ज्यादातर ऑपरेशनल बातों पर ध्यान दिया और कहा कि "बांग्लादेश एयर फोर्स का बेड़ा पुराना हो रहा है; उसके एफ-7बीजी और बिग-29 की लाइफ खत्म होने वाली है और 'फोर्सेज गोल 2030' मॉडर्नाइजेशन प्लान के लिए भरोसेमंद एयर पावर की जरूरत है।"

'फोर्सेज गोल 2030' मॉडर्नाइजेशन प्लान बांग्लादेश का एक व्यापक सैन्य आधुनिकीकरण और पुनर्गठन कार्यक्रम है, जिसे पहली बार 2009 में शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य बांग्लादेश की थल, नौसेना और वायु सेना की युद्ध क्षमताओं को बढ़ाकर उन्हें एक आधुनिक और त्रि-आयामी रक्षा बल में बदलना है।

रिपोर्ट में ऑपरेशनल लॉजिक का दायरा सीमित होने पर जोर देते हुए कहा गया कि इस कदम में ऐसी खरीद से जुड़े राजनीतिक तालमेल, इससे होने वाले लंबे समय के वित्तीय बोझ और गंभीर आर्थिक कमजोरियों के समय में बांग्लादेश के रक्षा भविष्य को चीन-पाकिस्तानी सप्लाई चेन से जोड़ने के रणनीतिक नतीजों को नजरअंदाज किया गया है।

रिपोर्ट में कहा गया, “एक फाइटर जेट कभी भी सिर्फ एक हथियार का प्लैटफॉर्म नहीं होता। यह एक राजनीतिक टूल है, एक आर्थिक प्रतिबद्धता है और रक्षा पर निर्भरता वाले प्रोजेक्ट्स के लंबे दायरे में, सरकारों से ज्यादा समय तक चलने वाला एक अलाइनमेंट का स्टेटमेंट है। बांग्लादेश सिर्फ एक एयरक्राफ्ट नहीं खरीद रहा है। हो सकता है कि वह एक स्ट्रेटेजिक ऑर्बिट में खरीद रहा हो, जहां से बाहर निकलना मुश्किल, महंगा और डिप्लोमैटिक रूप से अहम होगा।”

रिपोर्ट में इसके बड़े मतलब बताते हुए कहा गया है, “जेएफ-17 एक चीन-पाकिस्तानी प्रोडक्ट है: इसे पश्चिमी सप्लायर्स पर पाकिस्तान की निर्भरता कम करने के लिए बनाया गया था और इसे पाकिस्तान एयरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स और चीन की चेंगदू एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन ने मिलकर बनाया है। इसलिए, बांग्लादेश को इसकी बिक्री ढाका और इस्लामाबाद के बीच कोई द्विपक्षीय ट्रांजैक्शन नहीं है; स्ट्रक्चरल तौर पर, यह एक त्रिपक्षीय ट्रांजैक्शन है, जिसमें बीजिंग चुपचाप प्रिंसिपल है।”

--आईएएनएस

केके/डीएससी