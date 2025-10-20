अन्तरराष्ट्रीय

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संपन्न युद्ध विराम का स्वागत : चीनी विदेश मंत्रालय

Oct 20, 2025

बीजिंग, 20 अक्टूबर (आईएएनएस)। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता क्वो च्याखुन ने प्रेस वार्ता में संबंधित सवाल के जवाब में बताया कि चीन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संपन्न युद्ध विराम का स्वागत करता है और इसके लिए संबंधित देशों के योगदान की प्रशंसा करता है।

प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान-अफगानिस्तान दोनों चीन के परंपरागत अच्छे पड़ोसी देश हैं। पाकिस्तान-अफगानिस्तान एक-दूसरे से अलग नहीं होने वाले पड़ोसी भी हैं।

प्रवक्ता ने उम्मीद जताई कि पाकिस्तान-अफगानिस्तान वार्ता जारी रखकर मतभेद का समुचित निपटारा कर चौतरफा और चिरस्थायी युद्धविराम पूरा करेंगे और एक साथ क्षेत्र की शांति व स्थिरता की सुरक्षा करेंगे।

उन्होंने कहा कि चीन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के संबंधों के सुधार के लिए रचनात्मक भूमिका बनाए रखेगा।

(साभार- चाइना मीडिय ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

