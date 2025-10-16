पाकिस्तान ने अफगान प्रवासियों को एक सप्ताह के भीतर क्वेटा छोड़ने का आदेश दिया

काबुल, 16 अक्टूबर (आईएएनएस)। पाकिस्तानी अधिकारियों ने गुरुवार को अफगान प्रवासियों को एक सप्ताह के भीतर क्वेटा छोड़ने का आदेश दिया है। इसके साथ ही वहां अवैध रूप से रहने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी है।

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में डिप्टी कमिश्नर मंसूर अहमद के हवाले से बताया गया है कि जिन मकान मालिकों और दुकानदारों ने अफगानियों को अपनी संपत्तियां किराए पर दी हैं, उन्हें सात दिनों के भीतर उन्हें खाली करने का निर्देश दिया गया है। प्रमुख अफगान समाचार एजेंसी 'खामा' प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, स्थानीय अधिकारियों ने कहा कि समय सीमा समाप्त होने के बाद प्रवर्तन दल संपत्तियों का निरीक्षण शुरू कर देगा।

पाकिस्तानी अधिकारियों ने मकान मालिकों/संपत्ति मालिकों को चेतावनी दी है कि अगर वे आदेश का पालन नहीं करते हैं तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा और उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। यह कार्रवाई उन अफगान प्रवासियों पर चल रही कार्रवाई के तहत की गई है जिनके पास पाकिस्तान में रहने के लिए कानूनी दस्तावेज नहीं हैं।

पाकिस्तानी अधिकारियों का यह आदेश बुधवार को स्पिन बोल्डक सीमा पर पाकिस्तानी सेना और तालिबान लड़ाकों के बीच हुई हिंसक झड़पों के बाद आया है। बाद में, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने घोषणा की कि दोनों देश 48 घंटे के युद्धविराम पर सहमत हुए हैं, जो बुधवार शाम 5.30 बजे काबुल समय से प्रभावी होगा। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि पाकिस्तानी पक्ष के अनुरोध पर युद्धविराम हुआ है।

मानवाधिकार समूहों ने अफगान प्रवासियों के खिलाफ यह कार्रवाई पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ते राजनीतिक और सैन्य तनाव के साथ मेल खाती है, जिसके परिणामस्वरूप निर्वासन और उत्पीड़न बढ़ रहा है।

इस बीच, पाकिस्तान में अफगान शरणार्थियों ने कहा है कि दोनों देशों के बीच सीमा पर बढ़ते तनाव के बाद पुलिस उत्पीड़न, गिरफ्तारियां और बेदखली बढ़ गई है, जिससे हजारों विस्थापित परिवारों में भय और अनिश्चितता का माहौल है।

अफगानिस्तान की प्रमुख समाचार एजेंसी खामा प्रेस ने बुधवार को बताया कि रेडियो आजादी से बात करते हुए, रावलपिंडी में अपने परिवार के साथ रह रहे एक पूर्व अफगान सैन्य अधिकारी रहीमुल्लाह ने कहा कि सीमा पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच झड़पों के बाद जीवन मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में पुलिस ने संपत्ति मालिकों को बिना वैध वीजा के अफगानों को घर किराए पर न देने की चेतावनी दी है।

रमीउल्लाह ने कहा, "कल रात मेरे मकान मालिक ने मुझे घर खाली करने के लिए कहा क्योंकि हमारे पास वीज़ा नहीं है। पुलिस गश्त बढ़ गई है, और मकान मालिक अफगानियों को हर जगह से बाहर निकाल रहे हैं।"

सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो भी वायरल हुए हैं, जिनमें कथित तौर पर पाकिस्तानी पुलिसकर्मी अफगान प्रवासियों को गिरफ्तार करने के लिए ट्रक तैनात करते देखे जा सकते हैं। वहीं, हजारा टाउन के निवासियों ने कहा कि पुलिस घर-घर जाकर तलाशी ले रही है, दुकानों और घरों की तलाशी कर रही है और उन लोगों को गिरफ्तार कर रही है जिनके पास कानूनी दस्तावेज नहीं हैं।

खामा प्रेस ने रेडियो आजादी के हवाले से बताया कि क्वेटा निवासी तैयबा हुसैनी ने कहा कि हमारी हालत " जो ऑनलाइन दिखाया जा रहा है उससे भी खराब" है। उन्होंने बताया कि अधिकारियों ने सड़कें बंद कर दी हैं और बिना दस्तावेज वाले अफगान होने के संदेह में किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहे हैं।

अफगान शरणार्थियों ने पाकिस्तानी अधिकारियों और संयुक्त राष्ट्र से दबाव कम करने और उनके वीजा की अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया है। कई लोगों को डर है कि अगर वे वैध दस्तावेज नहीं दिखाते हैं तो उन्हें निकाल दिया जाएगा या हिरासत में ले लिया जाएगा।

