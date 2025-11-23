अन्तरराष्ट्रीय

पाकिस्तानी मीडिया के झूठ की खुली पोल, राफेल पर गलत जानकारी फैलाने के लिए फ्रेंच नेवी ने की आलोचना

Nov 23, 2025, 03:25 PM

नई दिल्ली, 23 नवंबर (आईएएनएस)। पाकिस्तान की झूठी खबरों की पोल एक बार फिर से दुनिया के सामने खुल गई है। दरअसल, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान राफेल जेट को लेकर लगातार झूठे दावे कर रहा है। इस बीच फ्रेंच नेवी ने पाकिस्तानी मीडिया के इस झूठ की पोल खोल दी है।

फ्रेंच नेवी ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बारे में गलत जानकारी फैलाने के लिए पाकिस्तान के एक मीडिया आउटलेट की आलोचना की है। हालांकि, ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तानी मीडिया को दुनिया के सामने बेनकाब किया गया है। इससे पहले पाकिस्तान में स्थित रूसी दूतावास ने पाक मीडिया की जमकर आलोचना की थी।

एक पाकिस्तानी चैनल ने झूठी खबर दिखाई कि भारत के साथ टकराव के बाद फ्रांस पाकिस्तान की एयर फोर्स का समर्थन कर रहा है। फ्रेंच आर्म्ड फोर्सेज की नेवल ब्रांच मरीन नेशनेल ने इन दावों को साफ तौर पर खारिज कर दिया और कहा कि ऐसी कोई बात कभी नहीं कही गई।

मरीन नेशनल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “फेक न्यूज, ये बातें कैप्टन इवान लौने के नाम से कही गईं, जिन्होंने कभी किसी भी तरह के पब्लिकेशन के लिए अपनी मंजूरी नहीं दी थी। आर्टिकल बहुत ज्यादा फेक है और इसमें गलत जानकारी है।”

फ्रेंच नेवी ने आगे कहा कि कैप्टन इवान लौने ने अपने नेवल एयर बेस के एसेट्स, राफेल फाइटर जेट के मिशन और फ्रेंच कैरियर स्ट्राइक ग्रुप कॉन्सेप्ट के बारे में बताया। जब उनसे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सवाल पूछा गया, तो उन्होंने न तो कन्फर्म किया और न ही इनकार किया कि इंडियन एयरक्राफ्ट्स को मार गिराया गया था। उन्होंने चीनी सिस्टम द्वारा भारतीय राफेल के गिराए जाने पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

फ्रेंच नेवी ने कहा, "उन्होंने एक फाइटर पायलट के तौर पर अपना नजरिया बताया कि हवाई लड़ाई में पायलटों को कॉग्निटिव ओवरलोड का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि कॉकपिट में बहुत ज्यादा जानकारी आती है, जिससे एयरक्राफ्ट की संख्या चाहे कितनी भी हो, सिचुएशनल अवेयरनेस में कमी आ सकती है। उन्होंने कभी चीनी जे10 का जिक्र नहीं किया।"

जियो टीवी और उसके रिपोर्टर हामिद मीर ने फ्रेंच नेवी कमांडर कैप्टन इवान लौने के नाम पर एयर सुपीरियरिटी के झूठे दावे किए थे। इसमें कई भारतीय राफेल जेट को मार गिराना भी शामिल था।

जियो टीवी ने 21 नवंबर को एक आर्टिकल निकाला, जिसमें दावा किया गया था कि एक फ्रेंच कमांडर ने पाकिस्तान की एयर सुपीरियरिटी को कन्फर्म किया था कि बॉर्डर पर झड़पों के दौरान भारतीय राफेल को मार गिराया गया था। इस पर जी20 फ्रेंच नेवी ने कहा कि रिपोर्ट में न केवल अधिकारियों को गलत कोट किया गया, बल्कि अधिकारी का नाम भी गलत लिखा गया था। उनके असली नाम कैप्टन इवान लौने के बजाय उन्हें जैक्स लौने बताया गया।

पाकिस्तानी मीडिया ने आरोप लगाया कि कमांडर ने 6-7 मई को 140 से ज्यादा फाइटर जेट्स के बीच हुए टकराव के दौरान पाकिस्तान की एयर फोर्स की तारीफ की थी और यह भी कन्फर्म किया था कि भारतीय राफेल को चीन की मदद से मार गिराया गया था। हालांकि, फ्रेंच नेवी ने साफ कहा कि इनमें से कोई भी बात सच नहीं है।

--आईएएनएस

केके/वीसी

