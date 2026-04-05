पाकिस्तान में पेट्रोल-डीजल महंगा, व्यापारियों ने सरकार को दी देशव्यापी प्रदर्शन की चेतावनी

इस्लामाबाद, 5 अप्रैल (आईएएनएस)। पाकिस्तान के व्यापारियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर पेट्रोलियम की कीमतों में बढ़ोतरी का फैसला वापस नहीं लिया गया तो वे पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करेंगे। इसके साथ ही, उन्होंने बेकर्स (नानबाई) पर चल रही कार्रवाई को खत्म करने की भी मांग की है।

पाकिस्तानी मीडिया डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, नेशनल प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑल पाकिस्तान अंजुमन-ए-ताजरान के अध्यक्ष अजमल बलूच ने कहा कि व्यापारियों को चोर और लुटेरा नहीं कहा जा सकता। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि व्यापारी समुदाय पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है।

बलूच ने जोर देकर कहा कि बेकर्स से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वे कम कीमत पर ब्रेड बेचेंगे, जबकि वे ज्यादा कीमत पर आटा खरीद रहे हैं। उन्होंने नान और रोटी के सही दाम तय करने के लिए स्टेकहोल्डर्स से बातचीत करने की अपील की। ​​इसके साथ ही ऑल पाकिस्तान अंजुमन-ए-ताजरान के अध्यक्ष ने सरकार से सभी गिरफ्तार ट्रेडर्स को रिहा करने की अपील की।

अजमल बलूच ने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ किफायत की बात कर रहे हैं, जबकि शीर्ष पर ऐसे उसूलों का पालन नहीं किया जा रहा है। उन्होंने पाकिस्तान में अमीर लोगों के लिए मुफ्त फ्यूल, बिजली, गैस और सरकारी गाड़ियों को खत्म करने की अपील की।

उन्होंने कोर्ट के स्टे ऑर्डर के बावजूद बेकर्स पर कार्रवाई को दमनकारी और गैर-कानूनी बताया और पूछा कि कानून तोड़ने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कौन कार्रवाई करेगा।

कैपिटल नानबाई एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सज्जाद अली अब्बासी ने अधिकारियों पर व्यापारियों के साथ गलत व्यवहार करने का आरोप लगाया।

उन्होंने कहा, "हम पहले से ही बढ़ती कीमतों के कारण परेशान हैं, क्योंकि आटे के एक बैग की कीमत 8,000 से बढ़कर 12,000 पाकिस्तानी रुपए हो गई है, जबकि गैस की कमी के कारण एलपीजी का इस्तेमाल करना पड़ रहा है और सिलेंडर की कीमत 8,000-10,000 से बढ़कर 21,000 पाकिस्तानी रुपए से ज्यादा हो गई है।"

उन्होंने कहा कि एलपीजी सिलेंडर और आटे की कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद बेकर्स ब्रेड की कीमतें सही रखने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि हाल ही में हुई कार्रवाई के दौरान कई व्यापारियों को गिरफ्तार किया गया था।

उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार अपना रवैया नहीं बदलती है, तो इस्लामाबाद में बेकर्स अपने परिवारों के साथ डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस के बाहर धरना देंगे।

ट्रेडर्स और बेकर्स का यह बयान पाकिस्तान सरकार के फ्यूल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी की घोषणा के बाद आया है। सरकार ने पेट्रोल 43 फीसदी और हाई स्पीड डीजल 55 फीसदी बढ़ाने का ऐलान किया।

डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, पेट्रोल की कीमत 137.23 पाकिस्तानी रुपए प्रति लीटर बढ़कर 321.17 से 458.41 पाकिस्तानी रुपए हो गई है, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत 184.49 पाकिस्तानी रुपए प्रति लीटर बढ़कर 335.86 से 520.35 पाकिस्तानी रुपए हो गई है। केरोसिन की कीमत 34.08 बढ़कर 457.80 पाकिस्तानी रुपए हो गई है।

डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी और ट्रांसपोर्टेशन और माल ढुलाई के खर्च पर इसके असर को कम करने के लिए पेट्रोलियम लेवी रेट को एडजस्ट किया गया। सूत्रों ने डॉन को बताया कि पेट्रोल पर लेवी 105 से बढ़कर 160 पाकिस्तानी रुपए प्रति लीटर कर दी गई, जबकि डीजल पर लेवी 55 पाकिस्तानी रुपए से घटाकर जीरो कर दी है।

--आईएएनएस

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