पाकिस्तान में गैस लीक होने से फैक्ट्री में धमाका, आसपास की कई बिल्डिंग जमीदोंज, 15 की मौत

Nov 21, 2025, 03:00 PM

इस्लामाबाद, 21 नवंबर (आईएएनएस)। पाकिस्तान के फैसलाबाद में मलिकपुर इलाके के पास एक फैक्ट्री में बड़ा गैस धमाका हुआ है। स्थानीय मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार को हुए इस धमाके में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए।

पाकिस्तानी अखबार डॉन ने शुरुआती जानकारी में रेस्क्यू अधिकारियों के हवाले से बताया कि शुक्रवार सुबह फैक्ट्री का बॉयलर फटने के बाद एक बिल्डिंग और आसपास का ढांचा गिर गया।

रेस्क्यू टीम ने बताया कि धमाका गैस लीक होने की वजह से हुआ था। फैसलाबाद कमिश्नर ऑफिस की तरफ से भी धमाके को लेकर एक बयान जारी किया गया।

बयान के अनुसार फैक्ट्री में कोई बॉयलर नहीं था और मलिकपुर इलाके में चार फैक्ट्रियां चालू थीं। गैस लीक होने की वजह से एक फैक्ट्री में आग लग गई और दूसरी फैक्ट्रियों को भी अपनी चपेट में ले लिया। धमाके से इलाके के सात घर भी प्रभावित हुए।

धमाके के बाद फैक्ट्री और आसपास के घरों की छत भरभरा गई। कमिश्नर ऑफिस ने कहा कि मलबे से 15 लाशें निकाली गईं। 10 घायल लोगों को अस्पताल ले जाया गया और तीन को फर्स्ट एड के बाद छुट्टी दे दी गई। घटना की जांच के लिए पांच लोगों की एक टीम बनाई गई।

घटना की शुरुआत में जो बयान जारी किया गया था, उसके अनुसार एक ग्लू फैक्ट्री में रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया और 20 से ज्यादा एम्बुलेंस और फायर टेंडर तैनात किए गए। फैसलाबाद कंट्रोल रूम को स्थानीय समयानुसार सुबह 5:28 बजे ग्लू फैक्ट्री में धमाके के बारे में कॉल आया।

पाकिस्तान के अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, 10 नवंबर को पाकिस्तान के पंजाब के हरबंसपुरा इलाके में एक घर में गैस धमाके में तीन लोगों की मौत हो गई और सात दूसरे घायल हो गए। रेस्क्यू अधिकारियों ने कहा कि नादिर मार्केट में एक घर में धमाका होने के बाद इमरजेंसी रिस्पॉन्स शुरू किया गया।

--आईएएनएस

केके/वीसी

