पाकिस्तान में गैंगरेप पीड़िता की हुई मौत, गर्भपात से जुड़ी दिक्कतों के इलाज के दौरान गई जान

इस्लामाबाद, 4 जून (आईएएनएस)। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक 18 साल की गैंगरेप पीड़िता की मौत हो गई। गर्भपात से जुड़ी कई दिक्कतों के बाद सरकारी अस्पताल में चल रहे इलाज के दौरान पीड़िता की मौत हो गई।

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पाकिस्तानी मीडिया डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, मॉडल टाउन में घरेलू मदद करने वाली लड़की के साथ उसके घर के मालिक के बेटे और ड्राइवर ने कथित तौर पर गैंग रेप किया। एफआईआर और लड़की के वीडियो बयान के मुताबिक, कुछ महीने पहले दोनों संदिग्धों ने कई बार पीड़िता का यौन शोषण किया और उसके मालिक ने पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए मामले को छिपाया।

यह मामला तब सामने आया जब गर्भपात से जुड़ी कई दिक्कतों की वजह से लड़की की मौत हो गई। पुलिस ने कहा कि पीड़िता ने घर के मालिक के शादीशुदा बेटे और उसके ड्राइवर पर गैंग रेप का आरोप लगाया था।

जानकारी के अनुसार, दवाई से हुई दिक्कतों की वजह से उसे पहले रायविंड के एक क्लिनिक में ले जाया गया। डॉक्टरों ने बताया कि गैर-कानूनी गर्भपात प्रक्रिया के दौरान उसका चार से पांच महीने में फीटल डेथ (मिसकैरेज) हो गया है। यह एक हाई-लेवल मेडिकल कंडीशन है।

लड़की को कुछ हफ्तों के लिए आराम करने के लिए फैसलाबाद में उसके घर भेज दिया गया। वहां उसकी हालत गंभीर होने पर, उसे 23 मई को लाहौर के हॉस्पिटल ले जाया गया। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि उसके शुरुआती बयानों के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई और दोनों संदिग्धों और उसके मालिक को नामजद किया गया।

पुलिस ने कहा कि चूंकि लड़की की हॉस्पिटल में सर्जरी के दौरान मौत हो गई थी, इसलिए केस में मर्डर चार्ज भी शामिल किए गए हैं। पुलिस अधिकारी ने कहा कि ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है जबकि बाकी लोगों को जमानत मिल गई है।

पाकिस्तानी मीडिया ने पहले बताया था कि इससे पहले मार्च में, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावत पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आने वाले बागा शेखान इलाके में एक वैन में चार लोगों ने कथित तौर पर एक महिला के साथ गैंगरेप किया।

पीड़िता की मां ने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें कहा गया कि उसकी 19 साल की बेटी ईद के मौके पर अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदने बाजार गई थी। पीड़िता की शादी को पांच साल हो चुके हैं। चक बेली मोड़ पहुंचने के बाद, वह रावत बाजार जाने के लिए एक वैगन में सवार हो गई।

सफर के दौरान, कंडक्टर ने कथित तौर पर दरवाजा बंद कर दिया और गाड़ी को चक बेली रोड की तरफ मोड़ दिया। एफआईआर के मुताबिक, पीड़िता के शोर मचाने पर कंडक्टर ने उसे काबू में कर लिया। इसके बाद वैन चक बेली रोड की तरफ चली गई, जहां एक आदमी ने उसे दूसरी वैन में बिठा दिया, जबकि ड्राइवर की पहचान “एस” के तौर पर हुई।

इसके बाद आरोपी पीड़िता को बागा शेखान इलाके में ले गए, जहां वे एक घर के पास रुके और उसे जबरदस्ती अंदर ले जाने की कोशिश की। एफआईआर के मुताबिक, एक और साथी को मौके पर बुलाया गया। इसके बाद, चारों आरोपियों ने बागा शेखान के आस-पास अलग-अलग सड़कों पर गाड़ी चलाते हुए बारी-बारी से उसके साथ मारपीट की। बाद में, उन्होंने पीड़िता को चक बेली मोड़ के पास छोड़ दिया। शिकायतकर्ता ने कहा था कि आरोपी ने उसकी बेटी को धमकाया और उसका वीडियो रिकॉर्ड किया।

--आईएएनएस

केके/डीकेपी