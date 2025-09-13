अन्तरराष्ट्रीय

पाकिस्तान में बाढ़ ने मचाई तबाही: 97 की मौत, 44 लाख से अधिक लोग प्रभावित

Sep 13, 2025, 11:12 AM
पाकिस्तान में बाढ़ ने मचाई तबाही: 97 की मौत, 44 लाख से अधिक लोग प्रभावित

इस्लामाबाद, 13 सितंबर (आईएएनएस)। पाकिस्तान के पूर्वी पंजाब प्रांत में आई बाढ़ से करीब 97 लोगों की मौत हो गई और 44 लाख से अधिक पर इसका नकारात्मक असर पड़ा है। प्रांतीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (पीडीएमए) ने यह जानकारी दी है।

पीडीएमए के अनुसार, रावी, सतलुज और चिनाब नदियों में उच्च जल स्तर के कारण आई बाढ़ ने पूरे प्रांत में 4,500 से ज्यादा गांवों को नुकसान पहुंचाया है।

प्राधिकरण ने बताया कि अब तक चल रहे बचाव और राहत कार्यों के तहत लगभग 24.5 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने पीडीएमए के हवाले से बताया कि प्रभावित जिलों में कुल 396 राहत शिविर स्थापित किए गए हैं, जबकि लगभग 19 लाख पशुओं को भी सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 26 जून से देश भर में मौसमी बारिश और बाढ़ के कारण कम से कम 956 लोगों की मौत हो गई और 1,060 से ज्यादा घायल हुए हैं। देश भर में 8,400 से अधिक घर नष्ट या क्षतिग्रस्त हो गए हैं, और 6,500 से अधिक पशु मारे गए हैं।

राहत कार्य जारी हैं क्योंकि अधिकारी विस्थापित समुदायों को आश्रय, भोजन और चिकित्सा सहायता प्रदान करने के साथ ही आगे और नुकसान को रोकने के लिए काम कर रहे हैं।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने शुक्रवार को कहा कि इस साल 26 जून को शुरू हुई मूसलाधार बारिश और बाढ़ के बाद से कम से कम 884 लोगों की मौत हो गई है, 1,182 लोग घायल हुए हैं, 9,363 घर नष्ट हो गए हैं, और 6,180 मवेशी मारे गए हैं।

पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) ने बाढ़ संकट, संचार प्रणालियों के बुरी तरह बाधित होने और बुनियादी ढांचे को व्यापक नुकसान के बीच पंजाब के नौ निर्वाचन क्षेत्रों में आगामी उपचुनाव स्थगित कर दिए हैं।

अधिकारियों ने आगे भी बारिश की चेतावनी जारी की है, जबकि बचाव दल सतर्क हैं और प्रभावित क्षेत्रों में नुकसान का आकलन किया जा रहा है।

--आईएएनएस

केआर/

