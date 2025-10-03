अन्तरराष्ट्रीय

पाकिस्तान में भारी बारिश और बाढ़ से हाहाकार, मरने वालों की संख्या पहुंची 1006

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Oct 03, 2025, 03:05 AM

इस्लामाबाद, 2 अक्टूबर (आईएएनएस)। पाकिस्तान का पंजाब प्रांत बारिश की वजह से आई बाढ़ की मार झेल रहा है। एक बार फिर प्रांतीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (पीडीएमए) ने बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है।

पीडीएमए प्रवक्ता के अनुसार, पंजाब के उत्तरी हिस्सों में प्रवेश करने वाली पश्चिमी हवाओं के कारण गुरुवार रात से 7 अक्टूबर तक पूरे प्रांत में व्यापक वर्षा होने की आशंका है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने भारी बारिश से आई बाढ़ और उससे हुई जनहानि का आंकड़ा पेश किया है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, जून के अंत से पाकिस्तान में 275 बच्चों, 568 पुरुषों और 163 महिलाओं सहित कम से कम 1,006 लोगों की मौत हो चुकी है।

इसके अलावा, बाढ़ से बिगड़े हालात की वजह से कुल 1,063 लोग घायल हुए, जिनमें 321 बच्चे, 450 पुरुष और 292 महिलाएं शामिल हैं।

एनडीएमए ने पंजाब प्रांत में 304 मौतें दर्ज कीं, जिनमें 110 बच्चे, 143 पुरुष और 51 महिलाएं शामिल हैं। अचानक आई बाढ़ ने व्यापक तबाही मचाई है।

खैबर-पख्तूनख्वा (केपी) में मरने वालों की संख्या बढ़कर 504 हो गई, जिनमें 90 बच्चे, 338 पुरुष और 76 महिलाएं शामिल हैं।

सिंध में 80 मौतें हुई हैं, जिनमें 35 बच्चे, 35 पुरुष और 10 महिलाएं शामिल हैं, जबकि बलूचिस्तान में 30 मौतें हुई हैं, जिनमें 20 बच्चे, छह पुरुष और चार महिलाएं शामिल हैं।

इस बीच, पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित-बाल्टिस्तान में भीषण बाढ़ ने 41 लोगों की जान ले ली है, जिनमें छह बच्चे, 26 पुरुष और नौ महिलाएं शामिल हैं; और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में दर्ज 38 मौतों में से नौ बच्चे, 17 पुरुष और 12 महिलाएं हैं।

दूसरी ओर, पाकिस्तानी दैनिक द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, राजधानी इस्लामाबाद में नौ मौतें दर्ज की गईं, जिनमें पांच बच्चे, तीन पुरुष और एक महिला शामिल हैं।

घायलों की बात करें, तो पंजाब पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा, यहां 661 लोग प्रभावित हुए, जिनमें 200 बच्चे, 258 पुरुष और 203 महिलाएं शामिल थीं।

सतलुज नदी के तटबंध टूटने के बाद, मुल्तान, लोधरान और बहावलपुर सहित पंजाब के कई जिलों के 200 से ज्यादा गांव कथित तौर पर जलमग्न हैं।

रिपोर्टों से पता चलता है कि पिछले 20 दिनों से इन गांवों में रुके हुए बाढ़ के पानी ने घरों को तबाह कर दिया है, फसलों को बर्बाद कर दिया है और हजारों निवासियों को बेघर कर दिया है।

पाकिस्तानी दैनिक डॉन ने निवासियों में से एक, अफजल बलूच के हवाले से कहा, "हमारे घर तबाह हो गए हैं; हमारी फसलें बर्बाद हो गई हैं। हम 20 दिनों से धैर्य बनाए हुए हैं, लेकिन अब हमें इस पानी को निकालने की जरूरत है ताकि हम अपने जीवन को फिर से शुरू करने के बारे में सोच सकें।"

इसके अलावा, खैबर पख्तूनख्वा में विनाशकारी बाढ़ की चपेट में आए 218 लोगों को घायल कर दिया, जिनमें 70 बच्चे, 99 पुरुष और 49 महिलाएं शामिल हैं। सिंध में 87 लोग घायल हुए, जिनमें 39 बच्चे, 29 पुरुष और 19 महिलाएं शामिल हैं, जिससे सभी आयु और लिंग वर्गों पर बाढ़ का व्यापक प्रभाव स्पष्ट होता है। बलूचिस्तान में पांच लोग घायल हुए, जिनमें दो बच्चे, दो पुरुष और एक महिला शामिल हैं।

--आईएएनएस

केआर/

Related posts

Loading...

More from author

Loading...