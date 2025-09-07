अन्तरराष्ट्रीय

पाकिस्तान में बाढ़ से 4.1 करोड़ लोग प्रभावित, पंजाब में अब तक 56 ने गंवाई जान

Sep 07, 2025, 02:02 PM

लाहौर, 7 सितंबर (आईएएनएस)। पाकिस्तान में बाढ़ जबरदस्त तबाही मचा रही है। बाढ़ से 25 जिलों के 4,100 से ज्यादा गांव प्रभावित हुए हैं। 26 अगस्त से अब तक पंजाब में कम से कम 56 लोगों की मौत हो चुकी है। यह जानकारी प्रांतीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (पीडीएमए) के आंकड़ों का हवाला देते हुए स्थानीय मीडिया ने दी।

पीडीएमए के महानिदेशक इरफान अली काठिया ने संवाददाताओं को बताया कि इस आपदा से अनुमानित 4.1 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं।

बड़े पैमाने पर विस्थापन से निपटने के लिए अधिकारियों ने प्रभावित इलाकों में 425 राहत शिविर और टेंट सिटी स्थापित किए हैं, जहां अस्थायी आश्रय और भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है।

प्रमुख पाकिस्तानी दैनिक 'डॉन' ने काठिया के हवाले से बताया कि 500 ​​से ज्यादा चिकित्सा शिविर चालू हैं, जहां चोट, संक्रमण और जलजनित बीमारियों से पीड़ित लगभग 1,75,000 मरीजों का इलाज किया गया है।

बचाव दल अब तक 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा चुके हैं। पीडीएमए के महानिदेशक इरफान अली काठिया ने बताया है कि पंजाब के कृषि क्षेत्र में आजीविका की सुरक्षा के लिए 1.5 करोड़ से ज्यादा मवेशियों को सुरक्षित क्षेत्रों में पहुंचाया गया है।

इससे पहले, पीडीएमए ने कहा था कि पंजाब में जारी बाढ़ से 42 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। रावी, सतलुज और चिनाब नदियों के किनारे बसे 4,100 से ज्यादा गांव जलमग्न हो गए हैं।

मुल्तान के उपायुक्त वसीम हामिद सिंधु ने कहा कि जिला प्रशासन ने हेड त्रिमू से आने वाले संभावित उफान से निपटने के लिए एक व्यापक कार्य योजना तैयार की है। चिनाब नदी पर हेड मुहम्मदवाला और शेरशाह बाढ़ बांध में जलस्तर कम होने लगा है, जिससे सुरक्षात्मक बांधों पर दबाव कम हुआ है।

अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि नए प्रवाह से नदी का जलस्तर फिर से बढ़ सकता है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के अनुसार, 26 जून को मानसून की शुरुआत के बाद से मूसलाधार बारिश और बाढ़ ने देशभर में 900 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है और 1,000 से ज्यादा घायल हुए हैं।

