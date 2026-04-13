पाकिस्तान: खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो टीम पर हमले में पुलिसकर्मी की मौत, चार घायल

इस्लामाबाद, 13 अप्रैल (आईएएनएस)। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के हंगू जिले में सोमवार को पोलियो टीमों को सुरक्षा देने जा रही पुलिस टीम पर हमला हुआ। स्थानीय मीडिया के अनुसार, इस घटना में एक पुलिस कांस्टेबल की मौत हो गई और चार अन्य घायल हो गए।

यह घटना 13-19 अप्रैल को होने वाले वैक्सीनेशन कैंपेन के पहले दिन हंगू के थल तहसील में हुई। पाकिस्तानी अखबार डॉन के अनुसार हंगू जिला पुलिस ने कहा कि अनजान हमलावरों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की, जिसमें एक पुलिसवाले की मौत हो गई और चार अन्य घायल हो गए।

घायल पुलिसवालों को इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया। घटना के बाद, हमलावरों को ढूंढने के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया।

पाकिस्तान और अफगानिस्तान दुनिया के सिर्फ दो ऐसे देश हैं जहां वाइल्ड पोलियो वायरस (डब्ल्यूपीवी) अभी भी फैला हुआ है। पाकिस्तान में पोलियो वर्कर्स को अक्सर हमलों का निशाना बनाया गया है। खासकर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में पोलियों की टीमों पर हमले की खबरें आती रहती हैं।

बता दें, डब्ल्यूपीवी प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला वायरस है जो पर्यावरण में फैलकर पक्षाघात (लकवा) का कारण बनता है। फरवरी में पाकिस्तान के बलूचिस्तान के चमन जिले में पुलिस वैक्सीनेशन टीम पर अनजान हमलावरों ने गोली चलाई, जिसमें एक पुलिसवाले की मौत हो गई।

फरवरी में इसी तरह की एक घटना में, पाकिस्तान के लाहौर के अलग-अलग इलाकों में पोलियो टीमों पर हमला किया गया क्योंकि माता-पिता ने उन्हें अपने बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स नहीं पिलाने दिए।

डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस के मुताबिक, हरबंसपुरा इलाके में संदिग्धों ने पोलियो टीम को अपने बच्चों को ड्रॉप्स नहीं पिलाने दिए और फिर कथित तौर पर स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला कर दिया।

एफआईआर के मुताबिक, आरोपियों ने पोलियोकर्मियो पर हमला किया और बाद में अपने साथियों को बुला लिया, जिन्होंने भी वर्कर्स को टॉर्चर किया। पोलियो वर्कर्स के हेल्पलाइन पर डायल करने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची।

इसके बाद आरोपियों ने पुलिस वालों पर भी हमला किया। बाद में पुलिस ने उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया था।

इसी तरह, शाहदरा पुलिस ने कुछ बच्चों के माता-पिता के खिलाफ केस दर्ज किया, जिन पर आरोप है कि उन्होंने बच्चों को वैक्सीन लगाने के लिए इलाके में आई महिला पोलियो कर्मियों को परेशान किया।

आधिकारिक डेटा के मुताबिक, 2012 से खैबर पख्तूनख्वा में हमलावरों के हमलों में 96 लोग मारे गए हैं, जिनमें 61 पुलिस वाले, 7 स्वास्थ्यकर्मी और पांच आम लोग शामिल हैं। इसके अलावा, पोलियो टीमों पर हुए हमलों में 170 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 124 पुलिस वाले, 28 स्वास्थ्यकर्मी और 21 लोग शामिल हैं। इस दौरान वैक्सीनेशन कैंपेन के दौरान 32 स्वास्थ्यकर्मी, तीन आम नागरिक और एक पुलिस वाले को अपहरण किया गया।

--आईएएनएस

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