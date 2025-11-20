अन्तरराष्ट्रीय

पाकिस्तान: खैबर पख्तूनख्वा में हुए हमले में दो पुलिसकर्मियों की मौत, चार घायल

Nov 20, 2025, 04:41 PM

इस्लामाबाद, 20 नवंबर (आईएएनएस)। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के डेरा इस्माइल खान में एक पुलिस वैन को बम से निशाना बनाया गया। इस हमले में दो पुलिसकर्मियों की मौत हो गई और चार अन्य घायल हो गए। स्थानीय मीडिया ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

पाकिस्तान के जाने-माने अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, डेरा इस्माइल खान डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर (डीपीओ) सज्जाद अहमद साहिबजादा ने मौतों की पुष्टि की और कहा कि तकवारा चेकपोस्ट की एक आर्मर्ड पुलिस गाड़ी जब हथला-गिलोटी रोड पर पेट्रोलिंग कर रही थी, तभी रिमोट कंट्रोल वाला बम फट गया।

पुलिस की गाड़ी पर यह हमला डेरा इस्माइल खान की दरबान तहसील में हुए बम हमले के ठीक एक हफ्ते बाद हुआ। एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) से सिक्योरिटी फोर्स की गाड़ी को नुकसान पहुंचने के बाद कम से कम 14 सिक्योरिटी कर्मी घायल हो गए थे।

नवंबर 2022 में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) के सरकार के साथ सीजफायर खत्म करने के बाद पिछले साल पाकिस्तान में आतंकी गतिविधियों में बढ़ोतरी देखी गई है, खासकर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में।

इससे पहले, 8 नवंबर को खैबर पख्तूनख्वा के खार तहसील के तांगी इलाके में एक चेकपोस्ट पर अज्ञात हमलावरों ने हमला किया था। इस हमले में एक पुलिस अधिकारी घायल हो गए थे।

डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, एक अधिकारी ने कहा कि घायल पुलिस पुलिसकर्मी की पहचान आजाद खान के रूप में हुई है और कहा कि किसी अज्ञात जगह से की गई फायरिंग में वह घायल हो गया।

इसी तरह, 4 नवंबर को हथियारबंद लोगों ने बलूचिस्तान के कच्छी जिले में एक पुलिस स्टेशन पर हमला किया और आग लगा दी, जबकि राजधानी क्वेटा के वेस्टर्न बाईपास इलाके में अनजान लोगों ने एक चेक पोस्ट पर हैंड ग्रेनेड से हमला किया।

अधिकारियों के मुताबिक, हथियारों से लैस करीब दो दर्जन हथियारबंद लोगों ने कच्छी जिले के खट्टन पुलिस स्टेशन को निशाना बनाया। हमलावर पुलिस स्टेशन में घुस गए और सरकारी कागजात और फर्नीचर में आग लगा दी।

--आईएएनएस

पीएसके

