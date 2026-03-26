इस्लामाबाद, 26 मार्च (आईएएनएस)। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बन्नू शहर के घोरा गांव में गुरुवार को हुए बम धमाके में एक सरकारी स्‍कूल ध्वस्त हो गया। धमाके के बाद स्कूल की इमारत पूरी तरह से नष्ट हो गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार, संदिग्धों ने स्कूल के अंदर आईईडी बनाने की कोशिश की, तभी यह धमाका हो गया। फिलहाल इसकी आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हुई है।

पाकिस्तान के प्रमुख दैनिक 'डॉन' की रिपोर्ट के अनुसार, एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि संभावित आत्मघाती हमलावर की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। माना जा रहा है कि‍ बन्‍नू पुलिस लाइन्स उसका संभावित लक्ष्य हो सकता है। बन्‍नू पुलिस लाइन्स रोड को सभी वाहनों के लिए बंद कर दिया गया है और शहरभर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, ताकि अप्रिय घटना को रोका जा सके।

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में पिछले साल के दौरान लक्षित हमलों में वृद्धि देखी गई है। 'सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज' (सीआरएसएस) की वार्षिक रिपोर्ट में बताया गया कि खैबर पख्तूनख्वा में पिछले साल हिंसा बढ़ी है। मरने वालों की संख्या 2024 में 1,620 से बढ़कर 2025 में 2,331 हो गई।

पिछले हफ्ते, अज्ञात बंदूकधारियों ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के 'अपर दीर' जिले के 'गांडीगर' इलाके के 'मानो बांदा' इलाके में एलीट फोर्स के एक सहायक उप-निरीक्षक (एएसआई) की गोली मारकर हत्या कर दी।

'डॉन' की रिपोर्ट के अनुसार, बच्चा यूसुफ खान को अज्ञात हमलावरों ने उनके आवास के बाहर निशाना बनाया। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार, खान मस्जिद जाकर नमाज अदा करने के लिए जा रहे थे, तभी उन पर हमला हुआ। गांडीगर पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज किया और जांच शुरू कर दी।

'जियो न्यूज' के अनुसार, 13 मार्च को खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के लक्की मरवाट जिले के बेतनी इलाके में पुलिस वाहन के पास हुए विस्फोट में कम से कम सात पुलिसकर्मी मारे गए थे।

--आईएएनएस

एवाई/वीसी