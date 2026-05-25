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पाकिस्तान: केपी में भीषण सड़क हादसा, 16 की मौत और 7 घायल

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 25, 2026, 11:18 AM

इस्लामाबाद, 25 मई (आईएएनएस)। खैबर पख्तूनख्वा के मर्दान में सोमवार को एक भीषण सड़क हादसे में 16 लोगों की मौत हो गई और 7 घायल हो गए। यह दुर्घटना स्वात मोटरवे के खोरो कोटाय सईदाबाद इलाके में हुई।

रिपोर्ट के अनुसार, स्वात जा रही यात्री बस सड़क किनारे खड़ी दूसरी बस से टकरा गई। खड़ी बस में तकनीकी खराबी थी, जिसके कारण उसे किनारे रोक दिया गया था।

प्रमुख पाकिस्तानी दैनिक डॉन के अनुसार, हादसे के तुरंत बाद राहत एवं बचाव दल, मोटरवे पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को मर्दान मेडिकल कॉम्प्लेक्स अस्पताल पहुंचाया गया।

अधिकारियों ने बताया कि मृतकों और घायलों की पहचान अभी पूरी तरह से नहीं हो सकी है, हालांकि अधिकांश यात्री दीर और बाजौर से थे और ईद की छुट्टियों के लिए घर लौट रहे थे।

खैबर पख्तूनख्वा के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री शफी जान ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि घायलों को बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

डॉन के अनुसार पाकिस्तान में हाईवे और मोटरवे (भारत के एक्सप्रेसवे जैसा) पर सड़क हादसों की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जिनमें अक्सर तेज रफ्तार, लापरवाही से ड्राइविंग, चालक की थकान और वाहनों के खराब रखरखाव को मुख्य कारण बताया जाता है। कई मामलों में सड़क की खराब स्थिति भी दुर्घटनाओं को बढ़ावा देती है।

इस महीने की शुरुआत में स्वात के चरबाग तहसील में ही एक शादी समारोह की वैन खाई में गिर गई थी जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई थी जबकि 10 घायल हो गए थे। 6 अप्रैल को पेशावर के मातनी बाईपास के पास एक यात्री वैन के नियंत्रण खोने से 9 लोग घायल हो गए थे। उसी सप्ताह पंजाब के ननकाना से गुजरने वाले एम3 मोटरवे पर एक यात्री बस पलट गई थी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 26 घायल हो गए थे। 31 मार्च को हाजरा मोटरवे के पास एक सड़क हादसे के बाद मदद कर रहे मोटरवे पुलिस निरीक्षक की ट्रक से टकराकर मौत हो गई थी।

--आईएएनएस

केआर/

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