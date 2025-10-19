अन्तरराष्ट्रीय

पाकिस्तान के साथ वार्ता के लिए दोहा पहुंचे अफगानिस्तान के प्रतिनिधिमंडल

Oct 19, 2025, 02:55 AM

दोहा, 18 अक्टूबर (आईएएनएस)। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को पुष्टि की है कि तालिबान शासन के रक्षा मंत्री मौलवी मुहम्मद याकूब मुजाहिद के नेतृत्व में इस्लामिक अमीरात का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तानी पक्ष के साथ बातचीत के लिए दोहा पहुंच गया है।

अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच इन दिनों भारी तनाव देखने को मिल रहा है। ऐसे में दोनों पक्षों के बीच बातचीत के माध्यम से मुद्दा सुलझाने के लिए इस यात्रा को अहम माना जा रहा है। पाकिस्तान ने काबुल के कई इलाकों में सैन्य बल का इस्तेमाल करके बड़ी एयरस्ट्राइक की। इस एयरस्ट्राइक में बच्चों और महिलाओं सहित कई नागरिक मारे गए हैं।

रिपोर्टों के अनुसार, पाकिस्तान की तरफ से किए गए हमलों में लगभग 200 अफगानियों की मौत हो गई, जबकि लगभग 60 पाकिस्तानी सैनिक भी मारे गए।

अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच कतर की मध्यस्थता में चल रही वार्ता एक विस्तारित, लेकिन तनावपूर्ण युद्धविराम के बीच हो रही है। पिछले हफ्ते भीषण युद्ध के बाद दोनों पड़ोसी देशों के बीच युद्धविराम पर सहमति बनने के बाद भी डूरंड रेखा पर अफगानिस्तान के लोगों को पाकिस्तानी सेना लगातार निशाना बना रही है।

रिपोर्टों के अनुसार, शुक्रवार देर रात पाकिस्तान ने पक्तिका प्रांत में तीन जगहों पर हवाई हमले किए। इस बम विस्फोट में तीन अफगान क्रिकेटरों सहित कम से कम 17 लोग मारे गए हैं। इससे पहले भी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में इसी तरह के हमले किए हैं।

--आईएएनएस

केके/डीकेपी

