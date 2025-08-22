अन्तरराष्ट्रीय

पाकिस्तान के साथ रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाएंगे: चीनी विदेश मंत्री

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 22, 2025, 10:03 AM

इस्लामाबाद, 21 अगस्त (आईएएनएस)। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने पाकिस्तान के उपप्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री इशाक डार के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता की। यह बैठक छठे चीन-पाकिस्तान विदेश मंत्रियों की रणनीतिक वार्ता के बाद हुई।

वांग यी ने कहा कि बैठक दोस्ती और भाईचारे के माहौल में हुई और लगभग सभी मुद्दों पर व्यापक सहमति बनी। उन्होंने कहा कि चीन-पाकिस्तान की "आयरनक्लैड दोस्ती" समय के साथ और मजबूत हुई है तथा दोनों देशों की सर्वकालिक रणनीतिक सहयोगी साझेदारी अटूट है। यह साझेदारी न केवल दोनों देशों के साझा विकास बल्कि क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए भी महत्वपूर्ण है।

विदेश मंत्री वांग यी ने चीन-पाकिस्तान रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए "चार निरंतरताओं" पर जोर दिया। दोनों देशों ने नेतृत्व स्तर पर बनी सहमति को मार्गदर्शन मानते हुए रणनीतिक भरोसे को और गहरा करने और एक-दूसरे के मूल हितों की रक्षा में पूर्ण सहयोग करने का संकल्प लिया।

वांग यी ने कहा कि चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपीईसी) को उच्च गुणवत्ता के साथ अगले चरण (सीपीईसी 2.0) में आगे बढ़ाया जाएगा। इसमें उद्योग, कृषि और खनन तीन प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। ग्वादर पोर्ट के निर्माण एवं संचालन, काराकोरम राजमार्ग परियोजना और रेलवे उन्नयन में तीसरे पक्ष की भागीदारी का भी स्वागत किया गया। चीन ने पाकिस्तान में हाल ही में आई भारी बारिश से हुई तबाही पर संवेदना जताई और तुरंत मानवीय सहायता देने की घोषणा की।

चीन ने आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान के प्रयासों और बलिदानों की सराहना की। पाकिस्तान ने चीन के नागरिकों, परियोजनाओं और संस्थानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया। दोनों देश आतंकवाद-निरोधी सहयोग और "छोटी लेकिन प्रभावशाली" परियोजनाओं के जरिए सीधे जनता तक लाभ पहुंचाने पर सहमत हुए। शिक्षा, युवा और संस्कृति के क्षेत्रों में भी सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा।

वांग यी ने कहा कि दक्षिण एशिया और वैश्विक परिदृश्य की चुनौतियों से निपटने के लिए दोनों देश मिलकर काम करेंगे। दोनों पक्ष एशियाई मूल्यों शांति, सहयोग, खुलेपन और समावेशिता के आधार पर क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक बहुपक्षीय व्यवस्था को सशक्त करेंगे। साथ ही, संयुक्त राष्ट्र की 80वीं वर्षगांठ पर द्वितीय विश्व युद्ध की जीत की उपलब्धियों को बचाने और सच्चे बहुपक्षवाद का समर्थन करने का संकल्प दोहराया गया।

वांग यी ने कहा कि चीन और पाकिस्तान मिलकर ग्लोबल साउथ की एकजुटता बढ़ाएंगे और एक साझा भविष्य वाले मानव समुदाय के निर्माण की दिशा में निरंतर प्रयास करेंगे।

--आईएएनएस

डीएससी/

Related posts

Loading...

More from author

Loading...