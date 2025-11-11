पाकिस्तान के इस्लामाबाद में कोर्ट के बाहर धमाका, कई घायल

इस्लामाबाद, 11 नवंबर (आईएएनएस)। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में डिस्ट्रिक्ट ज्यूडिशियल कॉम्प्लेक्स के बाहर जोरदार धमाका हुआ है। स्थानीय मीडिया के अनुसार इस हादसे में करीब 6 लोग घायल हो गए हैं।

समा टीवी के अनुसार धमाके की आवाज पुलिस लाइंस हेडक्वार्टर तक सुनाई दी, जिससे आस-पास के इलाकों में दहशत फैल गई। अफरातफरी के बीच इमरजेंसी टीमें और सुरक्षा बल तुरंत मौके पर पहुंची। धमाके के बाद पूरे इलाके को घेर लिया गया है।

कुछ तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं जिसमें पुलिस अधिकारियों ने पुष्टि की कि धमाका कोर्ट की पार्किंग में खड़ी गाड़ियों में हुआ। धमाके से कई गाड़ियों को नुकसान हुआ और छह लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए पीआईएमसी अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉन न्यूज के मुताबिक धमाका इस्लामाबाद के जी-11 इलाके में हुआ है।

हम न्यूज आउटलेट के अनुसार बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंच मलबे की जांच कर रहा है। फिलहाल पता नहीं लग पाया है कि धमाका किसी लगाए गए डिवाइस, गैस सिलेंडर या मैकेनिकल खराबी के कारण हुआ है।

धमाके के बाद पूरे न्यायिक परिसर को खाली करा लिया गया है।

मंगलवार सुबह ही पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में सुरक्षाबलों के काफिले पर हमले की खबर आई। इस भीषण विस्फोट से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। यह एक आईईडी ब्लास्ट था, जिसमें 10 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए।

स्थानीय मीडिया के अनुसार पाकिस्तानी सेना और फ्रंटियर पुलिस के जवान सोमवार की देर रात को लोनी पोस्ट से लौट रहे थे। तभी डेरा इस्माइल खान जिले के पास यह धमाका हुआ। यह एक आत्मघाती हमला था। ये हमला अफगानिस्तान से सटे वजीरिस्तान जिले में कैडेट कॉलेज के मुख्य द्वार के पास हुआ था। इसे आत्मघाती हमला बताया गया था।

--आईएएनएस

केआर/