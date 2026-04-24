पाकिस्तान के हमलों से अफगानिस्तान में कई घर क्षतिग्रस्त

तेहरान, 23 अप्रैल (आईएएनएस)। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, अफगानिस्तान के कुनार प्रांत के सरकानो जिले में गुरुवार को पाकिस्तान द्वारा किए गए ताजा हमलों में कई घरों को नुकसान पहुंचा है।

पूर्वी अफगानिस्तान में सीमा पार से होने वाली झड़पें लगातार बढ़ रही हैं। हमले आधी रात के आसपास शुरू हुए और बुधवार सुबह तक जारी रहे। अफगानिस्तान के खामा प्रेस के अनुसार, निवासियों ने बताया कि जिले के कई क्षेत्रों में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं।

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि पाकिस्तानी सेना ने असदाबाद के इलाकों को भी निशाना बनाया और वीडियो फुटेज में कम से कम एक आवासीय घर बुरी तरह क्षतिग्रस्त दिखाई दिया।

पिछले दो महीनों में तालिबान और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। विवादित सीमावर्ती क्षेत्रों में बार-बार गोलीबारी की घटनाएं सामने आई हैं।

तालिबान अधिकारियों ने पाकिस्तानी सेना पर अफगानिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है।

हाल के हफ्तों में सीमावर्ती जिलों को निशाना बनाकर तोपखाने से गोलाबारी और हवाई हमलों की कई रिपोर्टों ने कुनार को संघर्ष का एक प्रमुख केंद्र बना दिया है, जिसके परिणामस्वरूप सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण परिवारों को अपने घरों से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा है।

प्रभावित क्षेत्र के निवासियों का कहना है कि बार-बार होने वाले हमलों के कारण दैनिक जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है और बुनियादी ढांचा क्षतिग्रस्त हो गया है। उन्होंने आशंका व्यक्त की कि यदि झड़पें जारी रहीं तो एक व्यापक मानवीय संकट उत्पन्न हो सकता है।

खामा की रिपोर्ट के अनुसार, 13 अप्रैल को पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान के खास कुनार जिले के शाली दारा इलाके में रॉकेट हमले किए।

आईसीआरएस की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, तालिबान बलों और पाकिस्तान के बीच हफ्तों से चल रही सीमा झड़पों के कारण नूरिस्तान प्रांत में 17,000 परिवारों के 136,000 लोग गंभीर खाद्य संकट का सामना कर रहे हैं।

इससे पहले 2 अप्रैल को अफगानिस्तान के अर्थव्यवस्था मंत्री कारी मोहम्मद हनीफ ने कहा था कि पाकिस्तान की सेना द्वारा किए गए हमलों के कारण नौ प्रांतों में 27,000 से अधिक अफगान परिवार विस्थापित हो गए हैं।

उन्होंने कहा कि रिहायशी इलाकों में भारी हथियारों के इस्तेमाल से आम नागरिकों की जान गई है और सैकड़ों परिवार विस्थापित हुए हैं। उन्होंने इन कार्रवाइयों को गंभीर मानवीय उल्लंघन और इस्लामी सिद्धांतों के खिलाफ बताया।

--आईएएनएस

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