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पाक‍िस्‍तान की गोलाबारी में अफगानिस्तान के कुनार में दो नागर‍िकों की मौत, आठ घायल

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Mar 25, 2026, 03:34 PM

काबुल, 25 मार्च (आईएएनएस)। पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान के कुनार प्रांत में बीते 24 घंटे में कई तोप के गोले दागे। इन हमलों में दो लोगों की मौत हो गई, जबक‍ि आठ लोग घायल हुए हैं। यह जानकारी बुधवार को सूचना और संस्कृति विभाग के प्रवक्ता जिया-उर-रहमान स्पिंगहर ने दी।

अफगानिस्तान स्थित पजवोक अफगान न्यूज के अनुसार, इन हमलों में 16 गोले नारी जिले के स्थानीय इलाकों में गिरे, जिससे एक नागरिक की मौत हो गई और छह अन्य घायल हो गए।

स्पिंगहर ने बताया कि पाकिस्तान ने दो ड्रोन हमले किए और 47 लंबी दूरी के प्रोजेक्टाइल भी दागे, जिससे बुधवार को सरकारनो जिले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए।

उन्होंने कहा कि दो गोले मनोरा जिले में गिरे, 15 शुल्तान जिले में और पांच असदाबाद में गिरे, हालांकि इन हमलों में कोई हताहत नहीं हुआ।

प्रवक्ता के अनुसार, जवाबी कार्रवाई में अफगान बलों ने सरकारनो जिले के नवापास इलाके में डूरंड लाइन के पास पाकिस्तान की तीन चौकियों को नष्ट कर दिया, जिसमें एक पाकिस्तानी सैनिक मारा गया।

रविवार को तालिबान ने पाकिस्तानी बलों पर कुनार और पक्तिका प्रांतों में नागरिकों पर गोलीबारी करने का आरोप लगाया था, जिसमें एक व्यक्ति की मौत और एक अन्य घायल हो गया था।

तालिबान के उप-प्रवक्ता हमदुल्लाह फितरत ने कहा था कि पाकिस्तानी बलों ने सुबह करीब 9:30 बजे कुनार के नारी जिले के शनपत इलाके में मोर्टार दागे, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक महिला घायल हो गई।

उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तानी बलों ने पक्तिका के शक‍िन जिले में एक नागरिक वाहन पर गोलीबारी की, हालांकि इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ।

ये घटनाक्रम उस समय सामने आए जब ईद के मौके पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच युद्धविराम घोषित किया गया था। हालांकि, तालिबान ने पाकिस्तानी बलों पर आरोप लगाया है कि उन्होंने बार-बार युद्धविराम का उल्लंघन किया और ईद के दौरान कुनार और नूरिस्तान में हमले किए, जिससे नागरिक हताहत हुए।

--आईएएनएस

एवाई/एबीएम

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