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पाकिस्तान: इमरान खान से मिलने आए पीटीआई कार्यकर्ता धरने पर बैठे, चलीं रबर बुलेट्स

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 20, 2026, 09:54 AM

इस्लामाबाद, 20 मई (आईएएनएस)। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक और पूर्व पीएम इमरान खान से मिलने न देने पर कई नेता और कार्यकर्ता रावलपिंडी में धरने पर बैठ गए। उन्हें भगाने के लिए पुलिस ने रबर की गोलियां चलाईं।

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस्लामाबाद पुलिस ने मंगलवार को खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहैल अफरीदी, इमरान खान की बहनों और कई पीटीआई नेताओं और कार्यकर्ताओं को रावलपिंडी के अदियाला जेल की ओर जाने से रोक दिया।

पाकिस्तानी अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने बताया कि इस्लामाबाद में चुंगी नंबर 26 पर पुलिस ने इस प्रतिनिधिमंडल को रोक दिया, जिससे जोरदार बहस हुई और इसके बाद धरना प्रदर्शन हुआ, जो बुधवार की सुबह तक जारी रहा।

मीडिया से बात करते हुए, अफरीदी ने कहा कि वह इमरान की बहनों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से इस्लामाबाद गए थे। उन्होंने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बार-बार रोक-टोक और पाबंदियों के बावजूद संयम, अनुशासन और जिम्मेदारी दिखाई।

अफरीदी ने कहा, "यह बहुत चिंताजनक है कि एक प्रांत के निर्वाचित प्रमुख कार्यकारी को, उनके कैबिनेट के साथ, आगे बढ़ने से रोका गया।" उन्होंने इसे लोकतांत्रिक मानदंडों के खिलाफ और संघीय इकाई के प्रति भेदभावपूर्ण रवैये का संकेत बताया।

खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री के सूचना और जनसंपर्क विशेष सहायक शफी जान ने एक्स (सोशल मीडिया) पर कहा, "चुंगी नंबर 26 को सबसे बड़ी हिंसा, गोलियों और डंडा चार्ज के बाद फिर से खोला गया।"

पीटीआई ने एक्स पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें अफरीदी ने कहा कि दुनिया देख रही है कि राज्य किस तरह से प्रांतीय सांसदों और एक प्रांतीय प्रमुख कार्यकारी के साथ क्रूरता कर रहा है।

डॉन अखबार के मुताबिक पंजाब पीटीआई ने भी एक वीडियो साझा किया, जिसमें अफरीदी भीड़ में से गुजरने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस अधिकारी पीछे डंडा लिए खड़े हैं।

पीटीआई ने एक्स पोस्ट में कहा कि "शांतिपूर्ण कार्यकर्ताओं पर रबर की गोलियां चलाई जा रही थीं।”

पार्टी ने कहा कि “एकमात्र मांग है कि इमरान खान को तुरंत इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में स्थानांतरित किया जाए और उनके व्यक्तिगत डॉक्टर और परीजनों को देखभाल की इजाजत दी जाए। दुनिया को पाकिस्तान में हो रही अन्यायपूर्ण घटनाओं पर ध्यान देना चाहिए।”

इस बीच, पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स काउंसिल (एचआरसी) ने चुंगी नंबर 26 क्षेत्र में इस्लामाबाद पुलिस द्वारा शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर रबर की गोलियां चलाने की कड़ी निंदा की।

पिछले कुछ महीनों में, पीटीआई ने हर मंगलवार और गुरुवार को अदियाला जेल के बाहर धरना आयोजित किया है, जो अदालत द्वारा इमरान खान से मिलने के लिए निर्धारित दिन हैं। खान को अभी भी अपने परिवार और पार्टी नेताओं से मिलने में प्रतिबंध का सामना करना पड़ रहा है।

--आईएएनएस

केआर/

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