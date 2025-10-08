पाकिस्तान: इमरान खान का आदेश मान खैबर पख्तूनख्वा के सीएम गंडापुर ने दिया इस्तीफा

इस्लामाबाद, 8 अक्टूबर (आईएएनएस)। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर ने बुधवार को घोषणा की कि वह पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक इमरान खान के निर्देश पर पद से इस्तीफा दे रहे हैं। स्थानीय मीडिया ने यह जानकारी दी।

पाकिस्तान के प्रमुख मीडिया आउटलेट समा टीवी की रिपोर्ट के अनुसार, इस फैसले की घोषणा करते हुए, गंडापुर ने कहा कि वह "नए मुख्यमंत्री का पूरा सपोर्ट" करेंगे और पीटीआई नेतृत्व के मार्गदर्शन में प्रांत के लिए काम करना जारी रखेंगे।

प्रांतीय मीडिया ने गंडापुर के हवाले से कहा, "मैं पीटीआई संस्थापक के आदेश पर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं। मैं नए मुख्यमंत्री का पूरा समर्थन करूंगा।"

यह फैसला पीटीआई नेतृत्व के भीतर हुई आंतरिक चर्चा के बाद आया है, जिसने हाल ही में सरकार को मजबूत करने और पार्टी के उद्देश्यों के अनुरूप खैबर पख्तूनख्वा के प्रांतीय प्रशासन में बदलाव करने का फैसला किया था।

पार्टी सूत्रों ने संकेत दिया है कि इमरान खान ने व्यक्तिगत रूप से गंडापुर से नेतृत्व परिवर्तन को सुगम बनाने और यह सुनिश्चित करने के लिए इस्तीफा देने को कहा था कि पीटीआई की प्रांतीय सरकार स्थिरता और एकाग्रता के साथ काम करती रहे।

पीटीआई महासचिव सलमान अकरम राजा ने कहा है कि सोहेल अफरीदी को खैबर पख्तूनख्वा का नया मुख्यमंत्री नामित किया गया है। पाकिस्तान स्थित द न्यूज इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने कहा कि पीटीआई संस्थापक ने गंडापुर से पद छोड़ने का अनुरोध कर कहा था कि यह फैसला उनके अपने हित में है। राजा ने कहा, "हमें उम्मीद है कि सोहेल अफरीदी इन मामलों में संघीय सरकार का मार्गदर्शन करेंगे।"

यह घटनाक्रम पीटीआई के भीतर आंतरिक कलह की खबरों के बीच सामने आया है, क्योंकि गंडापुर और इमरान खान की बहन अलीमा खान ने हाल ही में एक-दूसरे पर आरोप लगाए थे। द न्यूज इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार, तनाव कम करने के लिए, इमरान खान ने गंडापुर और अलीमा खान को सार्वजनिक रूप से टिप्पणी न करने का निर्देश दिया।

इससे पहले, गंडापुर ने इमरान खान को उन "व्लॉगर्स" के बारे में चेतावनी दी थी जो पीटीआई में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं और अलीमा खान को पार्टी अध्यक्ष और यहां तक कि प्रधानमंत्री के रूप में प्रचारित कर रहे हैं।

सोशल मीडिया पर साझा किए गए एक वीडियो संदेश में, गंडापुर ने आरोप लगाया कि अलीमा खान व्लॉगर्स को नियंत्रित करने में विफल रहीं और उनके अभियान का सक्रिय रूप से समर्थन किया। इमरान खान को बताया कि उनके रिश्तेदार और स्तंभकार हफीजुल्लाह नियाजी, अलीमा खान को पीटीआई अध्यक्ष और प्रधानमंत्री के रूप में चित्रित करने वाले लेख लिख रहे हैं।

