पाकिस्तानी हवाई हमलों में मारे गए तीन बलूच, पांच घायल

Sep 19, 2025, 01:41 AM

क्वेटा, 18 सितंबर (आईएएनएस)। एक प्रमुख बलूच मानवाधिकार संगठन ने गुरुवार को बताया कि पाकिस्तानी सेना की ओर से बलूचिस्तान के जेहरी क्षेत्र में आवासीय घरों को निशाना बनाकर बमबारी की गई। इस हमले में दो महिलाओं सहित तीन लोगों की मौत हो गई और चार वर्षीय बच्चे सहित पांच अन्य घायल हो गए।

बलूच यकजेहती समिति (बीवाईसी) ने बताया कि पाकिस्तानी सेना ने बुधवार देर रात खुजदार जिले के जेहरी स्थित तेरासानी (काजिब) इलाके में हवाई और ड्रोन हमला किया, जिसमें तीन नागरिक मारे गए और पांच अन्य घायल हो गए।

बीवाईसी की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है, "आम नागरिकों के खिलाफ जेट लड़ाकू विमानों और ड्रोन का इस्तेमाल अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का गंभीर उल्लंघन है। यह कोई अकेला मामला नहीं है: रिपोर्ट्स से पता चलता है कि पिछले दो महीनों में ही जेहरी में पाकिस्तानी सेना की हवाई बमबारी और ड्रोन हमलों में कम से कम तीन अलग-अलग घटनाएं हुई हैं।"

स्थानीय निवासियों का हवाला देते हुए, मानवाधिकार संगठन ने कहा कि ड्रोन लगातार इलाके में मंडरा रहे हैं, जिससे खौफ का माहौल बन रहा है, और कई परिवार लगातार हमले के खतरे में रहने को मजबूर हैं।

बीवाईसी के अनुसार, पाकिस्तानी सेना के मीडिया विभाग, इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (आईएसपीआर) ने पीड़ितों को 'विद्रोही' बताकर हत्याओं को सही ठहराने की कोशिश की, जिसे मानवाधिकार संगठन ने बलूच लोगों पर राज्य द्वारा किए गए अत्याचारों को छिपाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला "एक आम बयान" बताया।

बीवाईसी ने कहा, "यह घटना बलूचिस्तान में नागरिकों के खिलाफ जारी सामूहिक दंड नीति का हिस्सा है। महीनों से, जेहरी समेत पूरे खुजदार जिले में इंटरनेट पूरी तरह से बंद है। जानबूझकर लगाई गई ये रोक बाहरी दुनिया को बलूचिस्तान में चल रहे मानवीय संकट के बारे में जानने से रोकती है।"

इसमें आगे कहा गया, "स्वतंत्र मीडिया की गैर मौजूदगी पाकिस्तानी सरकार को बेखौफ होकर अत्याचार करने और बचे हुए लोगों और पीड़ितों के परिवारों की आवाज दबाने का मौका देती है। नागरिकों को इस तरह व्यवस्थित रूप से निशाना बनाना एक युद्ध अपराध है और बलूच नरसंहार का हिस्सा है।"

एक अन्य मानवाधिकार संस्था, बलूच वॉयस फॉर जस्टिस (बीवीजे) ने इस हमले की निंदा करते हुए इसे पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की ओर से किया गया "स्टेट टेररिज्म" करार दिया और कहा कि पीड़ित विद्रोही नहीं, बल्कि आम नागरिक थे।

इस मानवाधिकार संस्था ने कहा, "यह हमला अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून का गंभीर उल्लंघन है। इसमें जबरन गुमशुदगी, न्यायेतर हत्याओं और अब हवाई बमबारी के जरिए सामूहिक दंड देने का चलन है। खुजदार में जानबूझकर इंटरनेट बंद करके, दुनिया को इन अपराधों से अनजान रखा गया है।"

निहत्थे नागरिकों के खिलाफ लड़ाकू विमानों और ड्रोनों के इस्तेमाल को 'युद्ध अपराध' बताते हुए, बीवीजे ने संयुक्त राष्ट्र और एमनेस्टी इंटरनेशनल से चुप्पी तोड़ने और पाकिस्तानी सेना द्वारा किए गए अत्याचारों की जांच करने का आह्वान किया।

--आईएएनएस

केआर/

