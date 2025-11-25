पाकिस्तानी हमले में मासूमों की मौत पर बिफरा अफगानिस्तान, बोला,' सही समय पर देंगे जवाब'

काबुल, 25 नवंबर (आईएएनएस)। पाकिस्तानी हवाई हमले से सख्त नाराज अफगानिस्तान ने दावा किया है कि वो पड़ोसी देश को इसका ठीकठाक जवाब देगा। पक्तिका, खोस्त और कुनार में पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक को काबुल ने अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करार दिया।

अफगान सरकार के मुताबिक इस हमले में 10 नागरिकों ने जान गंवाई, जिनमें 9 बच्चे शामिल हैं। ये हमला पाकिस्तान की ओर से खोस्त के रिहायशी इलाकों में किया गया, तो वहीं कुनार और पक्तिका को भी निशाना बनाया गया और वहां 4 लोग घायल हो गए।

तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा कि सही समय पर जरूरी जवाब दिया जाएगा।

मुजाहिद ने एक्स पोस्ट में कहा, "पक्तिका, खोस्त और कुनार प्रांतों में पाकिस्तानी सेना का एयरस्ट्राइक अफगानिस्तान की संप्रभुता पर सीधा हमला है और पाकिस्तानी अधिकारियों की ओर से अंतरराष्ट्रीय नियमों और सिद्धांतों का साफ उल्लंघन है।"

उन्होंने आगे कहा, "पाकिस्तानी सेना को कार्रवाइयों से कुछ हासिल नहीं होता; इनसे सिर्फ यह साबित होता है कि गलत खुफिया सूचनाओं से चलाए जा रहे ऑपरेशन तनाव बढ़ाते हैं और पाकिस्तान के सैन्य शासन की नाकामियों को उजागर करते हैं।"

अफगान प्रवक्ता ने आगे कहा कि काबुल को अपने इलाके की रक्षा करने का अधिकार है और "सही समय पर सही जवाब दिया जाएगा।"

मुजाहिद ने कहा, "इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान इस उल्लंघन और आपराधिक गतिविधि की कड़ी निंदा करता है और एक बार फिर साफ करता है कि वह अपनी हवाई और जमीनी सीमाओं और अपने देश की रक्षा को अपना जायज धार्मिक अधिकार मानता है, और सही समय पर सही जवाब दिया जाएगा।"

मुजाहिद ने कहा कि यह हमला सोमवार-मंगलवार की दरमियानी रात 12:00 बजे खोस्त के गुरबुज जिले के मुगलगई इलाके में हुआ।

उन्होंने एक्स पोस्ट में कहा कि "पाकिस्तानी हमलावर सेनाओं ने एक स्थानीय नागरिक, वलियत खान, जो काजी मीर का बेटा था, के घर पर बमबारी की। इस वजह से, नौ बच्चे (पांच लड़के और चार लड़कियां) और एक महिला मारे गए, और पूरा घर तबाह हो गया।"

मुजाहिद ने यह भी स्पष्ट किया कि उसी रात अलग-अलग एयरस्ट्राइक की गई थी, और कहा, "कुनार और पक्तिका में भी एयर एयरस्ट्राइक हुई, जहां चार आम लोग घायल हुए।"

अफगान प्रांतों में हुए नए हमले से अब हिंसा के एक और दौर का डर बढ़ गया है।

--आईएएनएस

केआर/