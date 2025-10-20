अन्तरराष्ट्रीय

पाकिस्तान : डीआई खान इलाके में फ्रंटियर कॉर्प्स पर हमला, चार जवानों की मौत

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Oct 20, 2025, 11:05 AM

इस्लामाबाद, 20 अक्टूबर (आईएएनएस)। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, डेरा इस्माइल खान जिले के कोट लालू के पास सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन्स लिमिटेड (एसएनजीपीएल) के सुरक्षा दल पर की गई गोलीबारी में चार जवान मारे गए और ग्यारह अन्य घायल हो गए।

'हम न्यूज' के अनुसार यह घटना तब हुई जब ख्वारिज (पाकिस्तानी सेना द्वारा चरमपंथी समूहों के लिए प्रयुक्त एक शब्द) ने बेस कैंप (बीसी) और प्रोटेक्शन एफसी (फ्रंटियर कॉर्प्स) पीएनआई चौकी को निशाना बनाया। गोलीबारी के बाद हमलावर मौके से भागने में सफल रहे। सुरक्षा बलों ने तुरंत इलाके की घेराबंदी कर दी और अपराधियों की तलाश में तलाशी अभियान शुरू कर दिया।

घायल जवानों को इलाज के लिए डेरा इस्माइल खान स्थित संयुक्त सैन्य अस्पताल (सीएमएच) ले जाया गया। आधिकारिक सूत्रों ने पुष्टि की है। हमले के बाद अधिकारियों ने इलाके में और उसके आसपास सुरक्षा उपाय कड़े कर दिए हैं, क्योंकि हमले के लिए जिम्मेदार समूह की जांच जारी है।

बचाव दल और सैन्य बल को तुरंत इलाके में भेजा गया ताकि इलाके को सुरक्षित किया जा सके और घायलों को बाहर निकाला जा सके। घायलों में से कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है।

दरबान की घटना कोई पहली घटना नहीं है। डेराइस्माइलखान के आसपास का क्षेत्र, खासकर दरबान, हाल के वर्षों में कई बड़े हमलों और जवाबी अभियानों का स्थल रहा है, जो एक सतत सुरक्षा खतरे का संकेत देता है।

सितंबर 2025 में, दरबान में एक छापे के दौरान पाक सेना ने 13 आतंकवादी मार गिराने का दावा किया था, जिनकी पहचान आईएसपीआर ने क्षेत्र में सक्रिय ख्वारिज के रूप में की थी। इससे पहले अप्रैल 2025 में, सुरक्षा बलों ने डेराइस्माइलखान के तकवारा में खुफिया अभियान में नौ आतंकवादी मार गिराने का दावा किया था।

--आईएएनएस

केआर/

Related posts

Loading...

More from author

Loading...