पाकिस्तान: बलूचिस्तान में विस्फोट के बाद जाफर एक्सप्रेस पटरी से उतरी, 12 घायल

क्वेटा, 24 सितंबर (आईएएनएस)। पाकिस्तान के बलूचिस्तान स्थित मस्तुंग के स्पेजंद क्षेत्र में क्वेटा जा रही जाफर एक्सप्रेस यात्री ट्रेन बम विस्फोट के बाद डिरेल हो गई। ब्लास्ट में महिलाओं और बच्चों सहित 12 लोग घायल हो गए। 10 घंटे के भीतर उसी इलाके में हुआ ये दूसरा बम विस्फोट था।

पाकिस्तान के प्रमुख दैनिक डॉन ने रेलवे अधिकारियों के हवाले से बताया कि पेशावर से क्वेटा जा रही ट्रेन के छह डिब्बे विस्फोट के बाद पटरी से उतर गए और एक पलट गया, जिससे यात्री घायल हो गए।

यह 10 घंटे के भीतर उसी इलाके में हुआ दूसरा विस्फोट था। मंगलवार सुबह बलूचिस्तान को पाकिस्तान के अन्य हिस्सों से जोड़ने वाले मुख्य ट्रैक के पास एक विस्फोट हुआ, ठीक उसी समय जब पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस क्वेटा रेलवे स्टेशन से रवाना होने की तैयारी कर रही थी। ट्रेन को कुछ देर के लिए रोक दिया गया था। हालांकि, सुरक्षा मंजूरी के बाद इसे चलने दिया गया, क्योंकि ट्रैक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, क्वेटा जाने वाली ट्रेन जब स्पेजंद इलाके से गुजर रही थी, तब ट्रैक पर लगाया गया एक विस्फोटक ब्लास्ट हो गया।

विस्फोट के बाद, सुरक्षा बल और पुलिस घटनास्थल पर पहुंचे और घायलों को पास के स्वास्थ्य केंद्र ले गए। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि विस्फोट के समय ट्रेन में 270 यात्री सवार थे। उन्होंने कहा कि बुधवार को सुरक्षा मंजूरी मिलने के बाद पटरी के क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत की जाएगी, इस दौरान रेलगाड़ियां बाधित रहेंगी।

इस साल की शुरुआत में, बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस यात्री ट्रेन को बलूच लिबरेशन आर्मी (बीएलए) की मजीद ब्रिगेड ने अगवा कर लिया था और 400 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया था।

11 मार्च को बलूचिस्तान के बोलन दर्रे के ढाबर इलाके में पटरी उड़ा दिए जाने के बाद ट्रेन को रोकना पड़ा था। सुरक्षा बलों और रेलवे अधिकारियों ने पुष्टि की थी कि बोलन दर्रे की सुरंग संख्या 8 के पास ट्रेन पर हमला हुआ था। 24 घंटे से ज्यादा समय तक चले इस गतिरोध के बाद बीएलए ने दावा किया कि उसने अपहृत सुरक्षाकर्मियों में से करीब 20 को उनके पहचान पत्रों की जांच के बाद मार गिराया था।

--आईएएनएस

केआर/