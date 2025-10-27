पाकिस्तान: बलूचिस्तान में धमाका, पुलिस अफसर के काफिले को बनाया गया निशाना, आठ घायल

क्वेटा, 27 अक्टूबर (आईएएनएस)। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सोमवार को पाकिस्तान के बलूचिस्तान स्थित तुरबत इलाके में केच के डिप्टी कमिश्नर मेजर (रिटायर्ड) बशीर बारेच के काफिले को निशाना बनाकर किए गए बम धमाके में लेवीज फोर्स के जवानों समेत आठ लोग घायल हो गए।

केच के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कैप्टन (रिटायर्ड) जोहेब मोहसिन ने बताया कि यह धमाका तब हुआ जब केच के डिप्टी कमिश्नर का काफिला प्रेस क्लब रोड से गुजर रहा था। धमाका एक मोटरसाइकिल में रखे रिमोट-कंट्रोल्ड डिवाइस के जरिए किया गया। पाकिस्तान के द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, डिप्टी कमिश्नर इस धमाके में बाल-बाल बच गए, हालांकि, काफिले की एक गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई।

पुलिस और फ्रंटियर कॉर्प्स के जवान हमले की जांच कर रहे हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है, पुलिस ने बताया कि उनकी हालत स्थिर है। पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि मोटरसाइकिल पर लगाए गए विस्फोटक को रिमोट से उड़ाया गया था। सुरक्षाकर्मियों ने इलाके को घेर लिया और सबूत इकट्ठा कर रहे हैं।

इससे पहले 7 अक्टूबर को, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के शिकारपुर जिले में क्वेटा जा रही जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाकर किए गए धमाके में कम से कम सात लोग घायल हो गए थे।

यह धमाका ट्रेन की पटरियों पर और सुल्तान कोट रेलवे स्टेशन से एक किलोमीटर की दूरी पर हुआ था, उस समय जाफर एक्सप्रेस ट्रेन जैकोबाबाद से होते हुए क्वेटा की ओर जा रही थी।

24 सितंबर को, पाकिस्तान के बलूचिस्तान के मस्तंग के स्पिजेंड इलाके में क्वेटा जा रही जाफर एक्सप्रेस पैसेंजर ट्रेन को बम धमाके में निशाना बनाया गया, जिसमें महिलाओं और बच्चों सहित 12 लोग घायल हो गए थे।

पाकिस्तानी दैनिक डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, रेलवे अधिकारियों ने बताया कि धमाके के बाद पेशावर से क्वेटा जा रही ट्रेन की छह बोगियां पटरी से उतर गईं और एक पलट गई, जिससे यात्रियों को चोटें आईं।

23 सितंबर को भी बलूचिस्तान को पाकिस्तान के अन्य हिस्सों से जोड़ने वाली मुख्य पटरी के पास एक धमाका हुआ था।

इस साल की शुरुआत में, क्वेटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस पैसेंजर ट्रेन को बलूच लिबरेशन आर्मी (बीएलए) की मजीद ब्रिगेड ने हाईजैक कर लिया था और 400 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया था। बलूचिस्तान के बोलन पास के धबर इलाके में 11 मार्च को ट्रेन पटरी से उतर गई थी, जिसके बाद उसे रोकना पड़ा था।

