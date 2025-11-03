पाकिस्तान: बलूचिस्तान में नेशनल हाईवे पुलिस कार्यालय पर ग्रेनेड हमला

क्वेटा, 2 नवंबर (आईएएनएस)। पुलिस और स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में डेरा मुराद जमाली के मेन बाजार इलाके में नेशनल हाईवे पुलिस (एनएचपी) के कार्यालय पर हैंड ग्रेनेड से हमला किया गया। इस हमले में एक आदमी घायल हो गया।

पाकिस्तान के प्रमुख अखबार डॉन ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि एक मोटरसाइकिल सवार ने एनएचपी ऑफिस पर एक हैंड ग्रेनेड फेंका, जो मुख्य द्वार के पास फट गया, जिससे पास के सर्विस स्टेशन पर काम कर रहे मुहम्मद रमजान घायल हो गए। धमाके के तुरंत बाद पुलिस और सुरक्षाकर्मी घटनास्थल पर पहुंचे और घायल को इलाज के लिए डेरा मुराद जमाली के टीचिंग हॉस्पिटल ले गए। धमाके से एनएचपी दफ्तर और आस-पास की इमारतों के शीशे टूट गए।

27 अक्टूबर को, पाकिस्तान के बलूचिस्तान के तुरबत इलाके में केच के डिप्टी कमिश्नर मेजर (रिटायर्ड) बशीर बारेच के काफिले को निशाना बनाकर किए गए बम धमाके में लेवीज फोर्स के जवानों समेत आठ लोग घायल हो गए थे।

पाकिस्तान स्थित द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के मुताबिक केच के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कैप्टन (रिटायर्ड) जोहेब मोहसिन ने बताया था कि धमाका तब हुआ जब केच के डिप्टी कमिश्नर का काफिला प्रेस क्लब रोड से गुजर रहा था और एक मोटरसाइकिल पर लगाए गए रिमोट-कंट्रोल्ड डिवाइस में धमाका हो गया। डिप्टी कमिश्नर इस धमाके में बाल-बाल बच गए; हालांकि, काफिले की एक गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी।

पुलिस और फ्रंटियर कॉर्प्स के जवान अब भी इस हमले की जांच कर रहे हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया था। पुलिस अधिकारियों ने तहकीकात में बताया था कि एक मोटरसाइकिल पर लगाए गए विस्फोटक को रिमोट की मदद से उड़ाया गया था।

इससे पहले 7 अक्टूबर को, पाकिस्तान के सिंध के शिकारपुर जिले में क्वेटा जा रही जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाकर किए गए धमाके में कम से कम सात लोग घायल हो गए थे। यह धमाका ट्रेन की पटरियों पर और सुल्तान कोट रेलवे स्टेशन से एक किलोमीटर की दूरी पर हुआ था; उस समय जाफर एक्सप्रेस ट्रेन जैकोबाबाद से होते हुए क्वेटा की ओर जा रही थी।

