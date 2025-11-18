अन्तरराष्ट्रीय

पाकिस्तान: बलूचिस्तान की सुरक्षा चौकी पर ग्रेनेड हमला, एक पुलिसकर्मी घायल

Nov 18, 2025, 12:33 PM

क्वेटा, 18 नवंबर (आईएएनएस)। पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत स्थित जाफराबाद में मंगलवार को एक सुरक्षा चौकी पर अज्ञात हमलावरों ने ग्रेनेड हमला किया, जिसमें एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना क्षेत्र में बढ़ते आतंकी हमलों की ताजा कड़ी है, जहां बलूच विद्रोही समूह सक्रिय हैं।

स्थानीय मीडिया ने पुलिस के हवाले से ये जानकारी दी है। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार धमाका नेशनल हाइवे की सुरक्षा चौकी पर हुआ। अज्ञात हमलावरों ने हैंड ग्रेनेड फेंका था।

जख्मी पुलिसवाले को डेरा अल्लाह यार अस्पताल पहुंचाया गया। हमले के बाद पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है। हमलावरों की तलाश की जा रही है।

मंगलवार को ही पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा से एक आत्मघाती हमले की खबर आई। हम न्यूज ने पुलिस अधिकारियों के हवाले से बताया कि मंगलवार को बन्नू स्थित दोह घोड़ा पुल के पास एक आत्मघाती विस्फोट विफल हो गया। उनके मुताबिक हमलावर ने नीयत जगह पर पहुंचने से पहले ही शायद गलती से विस्फोट कर दिया।

पुलिस ने बताया कि हमलावर मोटरसाइकिल पर सवार था। कथित तौर पर अधिकारियों ने घटनास्थल से एक शव और एक मोटरसाइकिल का मलबा बरामद किया।

वहीं, पुलिस पोस्ट पर हमले की वारदात पिछले कुछ दिनों में काफी बढ़ी हैं। 8 नवंबर को खैबर पख्तूनख्वा के खार तहसील स्थित टंगी में अज्ञात हमलावरों ने हमला कर एक पुलिस वाले को घायल कर दिया था।

इससे पहले 4 नवंबर को बंदूकधारियों ने बलूचिस्तान के कच्छी जिला स्थित पुलिस स्टेशन पर हमला कर आग लगा दी थी, तो वहीं क्वेटा के पश्चिम बाइपास इलाके स्थित चेक पोस्ट पर हथगोला फेंका था। जानकारी के मुताबिक 24 से ज्यादा बंदूकधारियों ने खट्टन पुलिस स्टेशन पर धावा बोला था। डॉन के मुताबिक पुलिस स्टेशन में घुसे हमलावरों ने आधिकारिक दस्तावेजों और फर्नीचर को आग लगा दी थी।

बाद में हमलावर थाने से दो राइफल, एक मोबाइल और मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गए थे।

इस्लामाबाद स्थित सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज (सीआरएसएस) ने एक रिपोर्ट जारी की है। इस नवीनतम सुरक्षा रिपोर्ट के अनुसार, 2025 की तीसरी तिमाही में पाकिस्तान ने समग्र हिंसा में 46 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि देखी है।

रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान में आतंकवादी हमलों और आतंकवाद-रोधी अभियानों सहित हिंसा की 329 वारदातें हुईं। इनमें करीब 901 लोगों की मौत हुई और 599 घायल हुए। इनमें आम नागरिक, सुरक्षाकर्मी और अपराधी शामिल हैं।

--आईएएनएस

केआर/

