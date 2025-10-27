पाकिस्तान-अफगानिस्तान में सुलह कराना चाहते हैं ट्रंप? अमेरिकी राष्ट्रपति ने दिया बयान

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर (आईएएनएस)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सुलह कराना चाहते हैं। उन्होंने थाईलैंड-कंबोडिया के बीच युद्धविराम समझौते पर हस्ताक्षर को लेकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच शांति स्थापित करने के अपने इरादे को दोहराया।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार दावा कर रहे हैं कि उन्होंने सात युद्धों को रुकवाया। इसी कड़ी में अब वह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव कम करना चाहते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच दोहा में सीजफायर समझौता किया गया। हालांकि, इसके बाद भी दोनों पक्षों के बीच हिंसक झड़प जारी है।

दोहा में 18-19 अक्टूबर को हुए सीजफायर समझौते के दौरान तय हुआ था कि सीजफायर की स्थिति पर नजर बनाए रखने के लिए बैठकें होती रहेंगी। अगली बैठक तुर्किए में होनी थी। सीजफायर को लेकर दोनों पक्षों के एक-दूसरे के "मसौदा प्रस्तावों" से असहमत होने के कारण विवाद जारी है।

हालांकि, कतर और तुर्किए अभी भी कोशिशों में लगे हैं कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत से पूरा मामला सुलझ जाए। युद्धविराम समझौते के कार्यान्वयन की निगरानी, ​​उल्लंघनों का मूल्यांकन और दोनों पड़ोसियों के बीच सूचनाओं के आदान-प्रदान को सुगम बनाने के लिए "चार-पक्षीय चैनल" की स्थापना की संभावना का सुझाव दिया गया है।

अफगानिस्तान के टोलो न्यूज ने सूत्रों के हवाले से बताया कि काबुल की तरफ से आए प्रतिनिधिमंडल का एक मसौदा प्रस्ताव "मध्यस्थों के माध्यम से" इस्लामाबाद के प्रतिनिधिमंडल को सौंपा गया, ऐसा ही पाकिस्तान ने भी किया।

रिपोर्ट में कहा गया है कि अफगानिस्तान ने मांग की है कि पाकिस्तान उसके हवाई क्षेत्र और भूमि सीमाओं का कोई उल्लंघन नहीं करे और इस्लामाबाद को विपक्षी समूहों को अफगानिस्तान के खिलाफ अपने क्षेत्र का उपयोग करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।

वहीं, पाकिस्तान के डॉन न्यूज पेपर की मानें तो देश के सुरक्षा अधिकारियों ने कहा है कि इस्लामाबाद के प्रतिनिधिमंडल ने काबुल के प्रतिनिधियों के सामने अपनी "अंतिम स्थिति" पेश कर दी है।

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान को फिर से धमकी दी है कि समझौते पर न पहुंचने का मतलब खुला युद्ध होगा। आसिफ ने दोहा वार्ता में पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था।

--आईएएनएस

केके/एबीएम