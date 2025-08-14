पाक विदेश मंत्री ने फिर अलापा कश्मीर का राग, अपनी मांग को बताया 'न्यायसंगत'

नई दिल्ली, 14 अगस्त (आईएएनएस)। पाकिस्तान के 79वें स्वतंत्रता दिवस पर उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने फिर से कश्मीर राग अलापा। इशाक डार ने कहा कि कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का रूख न्यायसंगत और स्पष्ट है।

पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने अपने बयान में कहा, "मैं पाकिस्तान के लोगों को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बधाई देता हूं। हम कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के दूरदर्शी नेतृत्व और पाकिस्तान आंदोलन के कार्यकर्ताओं के अनगिनत बलिदानों का सम्मान करते हैं, जिनके संकल्प ने हमारी मातृभूमि की रक्षा की।"

उन्होंने कहा, "आजादी विरासत में नहीं मिलती। इसे अर्जित और संरक्षित किया जाता है। पाकिस्तान सिर्फ एक जमीन नहीं है। यह एक स्थायी विचार, एक पवित्र वादा और एक साझा कर्तव्य है।”

विदेश मंत्री ने कहा, "हमने पिछले 78 वर्षों में बुनियादी ढांचे में सुधार किया है, आईटी, कृषि, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और आर्थिक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। वैश्विक आयोजनों की मेजबानी में भी सफल रहे हैं। पाकिस्तान 25 करोड़ से ज्यादा लोगों के एक मजबूत राष्ट्र के रूप में खड़ा है।"

इशाक डार ने क्षेत्रीय सुरक्षा पर पाकिस्तान के रुख पर कहा, "पाकिस्तान ने सैन्य और कूटनीतिक दोनों मोर्चों पर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है। भारत की गैरकानूनी कार्रवाइयों पर हमारी सैद्धांतिक और मजबूत प्रतिक्रिया ने नैतिक और राजनीतिक जीत हासिल की। सैन्य तैयारी, कूटनीतिक कुशलता और राष्ट्रीय एकता के माध्यम से हमने वैश्विक शांति बनाए रखते हुए अपने हितों की रक्षा करने का संकल्प प्रदर्शित किया है।”

पाकिस्तानी उप प्रधानमंत्री इशाक डार कश्मीर मुद्दे पर बोलने से नहीं चूके। उन्होंने कहा, "कश्मीर मुद्दा न्यायसंगत है, वहां लोगों के अधिकार अविभाज्य हैं, और न्याय मिलने तक उनके संघर्ष के लिए पाकिस्तान का समर्थन अटूट है।"

22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत-पाकिस्तान के रिश्ते सामान्य नहीं हैं। इस हमले में पाकिस्तानी आतंकी संगठन का हाथ सामने आया था। इसके बावजूद पाकिस्तानी उप प्रधानमंत्री ने इस घटना के जिम्मेवारों को दोषी ठहराने और ऐसे संगठनों को समाप्त करने के बजाय भारत के साथ संघर्ष में अपनी सेना की भूमिका की तारीफ की।

--आईएएनएस

पीएके/केआर