पाक सेना प्रमुख आसिम मुनीर इस सप्ताह फिर कर सकते हैं अमेरिका का दौरा: रिपोर्ट

इस्लामाबाद, 7 अगस्त (आईएएनएस)। पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इस सप्ताह एक बार फिर अमेरिका का दौरा कर सकते हैं। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, वह वहां अपने अमेरिकी समकक्षों के साथ बातचीत करेंगे।

'डॉन' अखबार ने सूत्रों के हवाले से बताया कि यह दौरा अमेरिकी सेंट्रल कमांड प्रमुख जनरल माइकल एरिक कुरिल्ला की जुलाई में पाकिस्तान यात्रा के बाद हो रहा है। उस दौरान जनरल कुरिल्ला को पाकिस्तान सरकार द्वारा 'निशान-ए-इम्तियाज़ (सैन्य)' से सम्मानित किया गया था।

यह आसिम मुनीर का अमेरिका का दूसरा दौरा होगा। इससे पहले वह जून में वॉशिंगटन गए थे, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें व्हाइट हाउस में लंच पर आमंत्रित किया था।

हालांकि पाकिस्तान सेना की मीडिया शाखा आईएसपीआर या अमेरिका में पाकिस्तान दूतावास की ओर से इस दौरे की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन पहले के एक बयान में मुनीर ने संकेत दिया था कि वह फिर अमेरिका जा सकते हैं।

जून के दौरे के दौरान मुनीर ने व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ व्यापक बातचीत की थी, जिसमें द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने जैसे मुद्दे शामिल थे। इस बैठक में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो और मध्य पूर्व मामलों के विशेष प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ भी शामिल थे।

मुनीर के साथ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल मुहम्मद आसिम मलिक भी मौजूद थे। आईएसपीआर के अनुसार, यह बैठक एक घंटे के लिए निर्धारित थी, लेकिन यह दो घंटे से अधिक चली, जो दोनों पक्षों के बीच बातचीत की गहराई को दर्शाती है।

हालांकि, मुनीर की अमेरिका यात्रा उस समय विवादों में आ गई थी जब वॉशिंगटन में प्रवासी पाकिस्तानी और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पीटीआई के समर्थकों ने उनके खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया।

विरोध प्रदर्शन के दौरान मुनीर पर मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगाए गए और उन्हें "पाकिस्तानियों का कातिल" तथा "इस्लामाबाद का कातिल" जैसे नारों से निशाना बनाया गया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें एक प्रदर्शनकारी उन्हें "गीदड़, गीदड़, गीदड़" कहकर पुकारता नजर आया।

