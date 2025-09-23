पेइचिंग में वैश्विक महिला शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा चीन

बीजिंग, 22 सितंबर (आईएएनएस)। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने 22 सितंबर को कहा कि पेइचिंग विश्व महिला सम्मेलन की 30वीं वर्षगांठ पर, चीन जल्द ही पेइचिंग में एक बार फिर वैश्विक महिला शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा। चीन दुनिया के विभिन्न देशों के साथ मिलकर महिलाओं के सर्वांगीण विकास की नई प्रक्रिया को गति देने और वैश्विक महिला कार्य के विकास में एक नया अध्याय लिखने को तैयार है।

उस दिन आयोजित नियमित संवाददाता सम्मेलन में चीनी प्रवक्ता ने कहा कि तीस साल पहले संयुक्त राष्ट्र का चौथा विश्व महिला सम्मेलन पेइचिंग में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। पेइचिंग विश्व सम्मेलन की स्मृति में और पेइचिंग घोषणापत्र एवं कार्य मंच के कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के लिए, दस साल पहले चीन सरकार और संयुक्त राष्ट्र महिला ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में वैश्विक महिला शिखर सम्मेलन की सह-मेजबानी की थी। पांच साल पहले, चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने 2025 में फिर से वैश्विक महिला शिखर सम्मेलन आयोजित करने का प्रस्ताव पेश किया।

चीनी प्रवक्ता ने कहा कि वैश्विक स्तर पर, 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अभी पाँच वर्ष शेष हैं। वैश्विक महिला कार्य के सामने कठिन चुनौतियां और अपार अवसर दोनों मौजूद हैं। लैंगिक समानता और महिलाओं के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देने में, चीन एक समर्थक और एक अभ्यासकर्ता दोनों है। चीन में महिलाओं के कार्य का बड़ा विकास हो रहा है और ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल हुई हैं। चीन दुनिया के विभिन्न देशों के साथ मिलकर महिलाओं के सर्वांगीण विकास की नई प्रक्रिया को गति देने और वैश्विक महिला मुद्दे के विकास में एक नया अध्याय लिखने को तैयार है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप ,पेइचिंग)

--आईएएनएस

एएस/