पेइचिंग में धूमधाम से मनाया गया स्वतंत्रता दिवस

बीजिंग, 18 अगस्त (आईएएनएस)। भारत का 79वां स्वतंत्रता दिवस चीन की राजधानी पेइचिंग स्थित भारतीय दूतावास में पूरे उत्साह और गरिमा के साथ मनाया गया। समारोह में दूतावास के अधिकारियों, प्रवासी भारतीय समुदाय, विद्यार्थियों और चीन में कार्यरत भारतीय नागरिकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया।

विदेश की धरती पर जब अपने देश का तिरंगा लहराता है, तो गर्व और भावनाओं का संगम स्वाभाविक ही है। ऐसा ही अनुभव राष्ट्रीय पर्वों के दौरान भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित समारोहों में देखने को मिलता है।

कार्यक्रम की शुरुआत भारतीय राजदूत द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने और राष्ट्रगान के सामूहिक गायन से हुई। इस मौके पर भारतीय राजदूत ने अपने संबोधन में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 79वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम दिए गए संदेश को पढ़कर सुनाया।

उन्होंने भारत की स्वतंत्रता की गाथा, शहीदों के बलिदान और आज के भारत की उपलब्धियों का उल्लेख किया। उन्होंने भारत-चीन संबंधों पर भी प्रकाश डाला और विदेश में बसे भारतीय समुदाय की भूमिका की सराहना की।

समारोह के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। भारतीय बच्चों और युवाओं ने देशभक्ति गीतों, नृत्यों और कविताओं के माध्यम से भारत की संस्कृति और विविधता का परिचय कराया। दर्शकों ने इन प्रस्तुतियों की सराहना करते हुए तालियों से उत्साहवर्धन किया।

समारोह के अंत में सभी ने पारंपरिक भारतीय व्यंजनों का आनंद लिया। समोसे, रबड़ी, जलेबी और चाय की खुशबू ने भारत की मिट्टी की यादें ताजा कर दी। भारतीय और चीनी मेहमानों ने मिलकर इन व्यंजनों का आनंद लिया और आपसी संवाद के जरिए भारत की संस्कृति और विविधता को करीब से जाना।

पेइचिंग में आयोजित यह स्वतंत्रता दिवस समारोह न केवल प्रवासी भारतीयों को अपने देश से जोड़ने वाला अवसर बना, बल्कि यह संदेश भी दिया कि भारत की आत्मा और संस्कृति कहीं भी जाए, वह अपने लोगों को एक सूत्र में बांध लेती है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/