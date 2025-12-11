अन्तरराष्ट्रीय

पेइचिंग में केंद्रीय आर्थिक कार्य सम्मेलन आयोजित

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Dec 11, 2025, 05:57 PM

बीजिंग, 11 दिसंबर (आईएएनएस)। चीन का केंद्रीय आर्थिक कार्य सम्मेलन 10 से 11 दिसंबर तक चीन की राजधानी पेइचिंग में आयोजित किया गया। सीपीसी केंद्रीय समिति के महासचिव, राष्ट्रपति और केंद्रीय सैन्य आयोग के अध्यक्ष शी चिनफिंग ने सम्मेलन में भाग लिया और एक महत्वपूर्ण भाषण दिया।

अपने महत्वपूर्ण भाषण में, शी चिनफिंग ने वर्ष 2025 के लिए आर्थिक कार्यों का सारांश करते हुए वर्तमान आर्थिक स्थिति का विश्लेषण किया और वर्ष 2026 के लिए आर्थिक कार्यों की रूपरेखा तैयार की।

चीनी प्रधानमंत्री ली छ्यांग ने समापन भाषण देते हुए शी चिनफिंग के महत्वपूर्ण भाषण की भावना को लागू करने और अगले वर्ष के आर्थिक कार्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक शर्तों की रूपरेखा प्रस्तुत की।

बैठक में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि यह वर्ष असाधारण रहा है। शी चिनफिंग से केंद्रित पार्टी की केंद्रीय समिति के नेतृत्व में, देश में सभी लोगों ने कठिनाइयों को पार करते हुए कड़ी मेहनत की है, नई विकास विचारधारा को दृढ़ता से लागू किया है, उच्च गुणवत्ता वाले विकास को बढ़ावा दिया है, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मामलों में समन्वय स्थापित किया है और अधिक सक्रिय एवं प्रभावी व्यापक आर्थिक नीतियों को कार्यान्वित किया है। देश में आर्थिक और सामाजिक विकास के मुख्य लक्ष्य सफलतापूर्वक प्राप्त किए जाएंगे।

सम्मेलन में यह भी कहा गया कि पिछले पांच वर्षों में, चीन ने विभिन्न झटकों और चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करते हुए पार्टी और देशहित में नई और महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। '14वीं पंचवर्षीय योजना' सफलतापूर्वक संपन्न होने वाली है और दूसरी शताब्दी के लक्ष्य की ओर नए सफर की अच्छी शुरुआत हो चुकी है।

अगले वर्ष के आर्थिक कार्य को अच्छी तरह करने के लिए सम्मेलन ने नए विकास मॉडल के निर्माण में तेजी लाने, उच्च गुणवत्ता वाले विकास को बढ़ावा देने, घरेलू आर्थिक कार्यों व अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यापारिक संघर्षों का समन्वय करने, घरेलू मांग का लगातार विस्तार करने, स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप नई उत्पादक शक्तियों का विकास करने, एकीकृत राष्ट्रीय बाजार के निर्माण को बढ़ावा देने आदि विषयों पर प्रकाश डाला, ताकि '15वीं पंचवर्षीय योजना' की अच्छी शुरुआत हो सके।

सम्मेलन में अगले वर्ष के 8 प्रमुख आर्थिक कार्यों को स्पष्ट किया गया, जिनमें घरेलू मांग को प्राथमिकता देने के सिद्धांत का पालन करते हुए मजबूत घरेलू बाजार का निर्माण करना, नवाचार-आधारित विकास का पालन करते हुए विकास के नए कारकों के संवर्धन और विस्तार में तेजी लाना, सुधार पर कायम रहते हुए उच्च गुणवत्ता वाले विकास के लिए प्रेरक शक्ति और जीवंतता को बढ़ाना, बाहरी दुनिया के लिए खुलेपन पर कायम रहते हुए विभिन्न क्षेत्रों में आपसी लाभ वाले सहयोग को बढ़ावा देना, समन्वित विकास का पालन करते हुए शहरी-ग्रामीण एकीकरण और क्षेत्रीय सहयोग का संवर्धन करना, 'दोहरे कार्बन' दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए व्यापक हरित परिवर्तन को बढ़ावा देना, लोगों के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए लोगों के लिए अधिक व्यावहारिक कार्य करने का प्रयास करना और प्रमुख क्षेत्रों में जोखिमों को सक्रिय रूप से और विवेकपूर्ण तरीके से हल करना शामिल हैं।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

Related posts

Loading...

More from author

Loading...