पेइचिंग में अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन

बीजिंग, 31 अगस्त (आईएएनएस)। पेकिंग विश्वविद्यालय में जापानी आक्रमण के विरुद्ध चीनी जन प्रतिरोध युद्ध और विश्व फासीवाद-विरोधी युद्ध की विजय की 80वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक अंतर्राष्ट्रीय संचार अकादमिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया।

इसमें लगभग 150 लोगों ने भाग लिया, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय संचार के घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ, एडगर पार्क्स स्नो के अध्ययन तथा केंद्रीय मीडिया के प्रतिनिधि, और विश्वविद्यालय के अध्यापक और छात्र शामिल थे।

अमेरिकी मित्र हेलेन फोस्टर स्नो के भतीजे एरिक फोस्टर ने कहा कि 80वीं वर्षगांठ समारोह का आयोजन बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमें इतिहास को याद रखने और जो कुछ हुआ, उसे समझने का अवसर देता है। यह इतिहास के इस महत्वपूर्ण कालखंड को और अधिक लोगों को समझने और ऐतिहासिक त्रासदियों की पुनरावृत्ति को रोकने में भी मदद करता है।

इस वर्ष जापानी आक्रमण के विरुद्ध चीनी जन प्रतिरोध युद्ध और विश्व फासीवाद-विरोधी युद्ध की विजय की 80वीं वर्षगांठ है, साथ ही प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक और प्रगतिशील पत्रकार एडगर स्नो के जन्म की 120वीं वर्षगांठ भी है। मुख्य भाषणों और विशेष प्रस्तुतियों के माध्यम से, संगोष्ठी में एडगर स्नो और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मित्रों द्वारा जापानी आक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध युद्ध के अंतर्राष्ट्रीय संचार में दिए गए महत्वपूर्ण योगदान की व्यापक समीक्षा की गई, और इस बात पर विचार किया गया कि नए युग में चीन और दुनिया की कहानी को प्रभावी ढंग से कैसे बताया जाए और प्रतिरोध युद्ध की महान भावना को कैसे बढ़ावा दिया जाए।

