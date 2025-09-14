अन्तरराष्ट्रीय

पेइचिंग में 50वां फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार सम्मेलन संपन्न

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 14, 2025, 11:01 AM

बीजिंग, 13 सितंबर (आईएएनएस)। 12 सितंबर को चीन की राजधानी पेइचिंग स्थित जन बृहद भवन में 50वां फ्लोरेंस नाइटिंगेल पदक पुरस्कार समारोह भव्य रूप से आयोजित किया गया। इस अवसर पर चीन के उपराष्ट्रपति और चीनी रेड क्रॉस सोसाइटी के मानद अध्यक्ष हान चंग ने चीनी विजेताओं को यह सम्मान प्रदान किया।

फ्लोरेंस नाइटिंगेल पदक अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग जगत का सर्वोच्च सम्मान है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति द्वारा स्थापित किया गया है। इस वर्ष 17 देशों के 35 नर्सों को यह पदक प्रदान किया गया। उल्लेखनीय है कि चीन की 7 उत्कृष्ट नर्सों को यह सम्मान मिला, जिससे चीन इस बार सबसे अधिक संख्या में पुरस्कार प्राप्त करने वाला देश बन गया।

पुरस्कार सम्मेलन को संबोधित करते हुए चीन के उप प्रधानमंत्री ल्यू क्वोचोंग ने कहा कि सातों विजेता नर्सों ने अपनी निडर जिम्मेदारी की भावना और श्रेष्ठ पेशेवर कौशल के माध्यम से रेड क्रॉस की “मानवता, बंधुत्व और समर्पण” की भावना को गहराई से व्यक्त किया है। उन्होंने आशा जताई कि देशभर के नर्सिंग कर्मचारी इन विजेताओं को आदर्श मानकर जीवन बचाने की महान परंपरा और नाइटिंगेल भावना को और सशक्त बनाएंगे, स्वस्थ चीन के निर्माण में सक्रिय योगदान देंगे और पेशेवर नर्सिंग सेवा के माध्यम से पूरे समाज के स्वास्थ्य की रक्षा करेंगे।

इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति के पूर्वी एशिया क्षेत्रीय प्रतिनिधिमंडल के निदेशक बाल्थासार स्टेहेलिन ने भी अपने विचार रखे। समारोह में पुरस्कार विजेता प्रतिनिधि फंग लिंग और युवा नर्स प्रतिनिधि थ्सोंग श्वे ने भी अपने अनुभव साझा किए।

सम्मेलन में केन्द्रीय और राज्य सरकार के संबंधित विभागों के अधिकारी, चिकित्सा क्षेत्र के प्रतिनिधि और अन्य आमंत्रित अतिथि सहित 700 से अधिक लोग उपस्थित रहे।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

डीएससी

