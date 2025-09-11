अन्तरराष्ट्रीय

पेइचिंग में 2025 वैश्विक सेवा व्यापार शिखर सम्मेलन आयोजित

Sep 11, 2025, 12:43 AM

बीजिंग, 10 सितंबर (आईएएनएस)। 10 सितंबर को चीन की राजधानी पेइचिंग में 2025 वैश्विक सेवा व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पेइचिंग नगरीय सीपीसी समिति के सचिव यिन ली ने राष्ट्रपति शी चिनफिंग का बधाई पत्र पढ़कर सुनाया, और चीनी उप प्रधानमंत्री तिंग श्वेश्यांग ने भाषण दिया।

अपने भाषण में तिंग ने कहा कि वर्ष 2019 से, राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने हर साल चीन अंतर्राष्ट्रीय सेवा व्यापार मेले में महत्वपूर्ण वीडियो भाषण दिए हैं या बधाई पत्र भेजे हैं, सेवा व्यापार में खुलेपन और सहयोग को गहरा करने के लिए श्रृंखलाबद्ध व्यावहारिक उपायों की घोषणा की है, जो उच्च-स्तरीय खुलेपन का विस्तार करने के लिए चीन के दृढ़ संकल्प को पूरी तरह से प्रदर्शित करता है।

तिंग श्वेश्यांग ने यह भी कहा कि एकतरफावाद और संरक्षणवाद के स्पष्ट उदय का सामना करते हुए, चीन ने सेवाओं में व्यापार के संस्थागत खुलेपन को लगातार बढ़ावा दिया है, सुविधा के स्तर को बढ़ाया है, और सेवाओं में व्यापार के उच्च-गुणवत्ता वाले विकास में नई प्रगति और नए परिणामों को बढ़ावा दिया है, जिसने न केवल अपने स्वयं के विकास के लिए मजबूत प्रोत्साहन प्रदान किया है, बल्कि विश्व अर्थव्यवस्था के लिए विकास की जगह भी खोली है।

तिंग के अनुसार, चीन सभी देशों और पक्षों के साथ मिलकर सेवा व्यापार में खुलेपन और सहयोग को गहरा करने तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और विश्व आर्थिक विकास को बढ़ावा देने को तैयार है। उन्होंने तीन सूत्रीय सुझावों पर प्रकाश डाला।

पहला, उच्च-स्तरीय खुलेपन पर कायम रहते हुए नियमों के संरेखण और विनियमनों के समन्वय को मज़बूत करें, सेवा व्यापार में आने वाली बाधाओं को कम करें, और सेवा व्यापार के विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाएं।

दूसरा, सर्वांगीण नवाचार पर कायम रहते हुए डिजिटलीकरण, नेटवर्किंग और बुद्धिमत्ता के विकास की प्रवृत्ति के अनुकूल बनें, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और बिग डेटा जैसे क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करें, और सेवा व्यापार की गुणवत्ता और उन्नयन को बढ़ावा दें।

तीसरा, आपसी लाभ और उभय जीत पर कायम रहते हुए अधिक उच्च-मानक मुक्त व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर को बढ़ावा दें, तथा सेवा व्यापार में पारस्परिक सहयोग के माध्यम से आम समृद्धि को बढ़ावा दें।

गौरतलब है कि इस शिखर सम्मेलन में ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज़, पेरू की राष्ट्रपति डीना एर्सिलिया बलुआर्ट ज़ेगरा, विश्व व्यापार संगठन की उप महानिदेशक जोहाना हिल, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन (अंकटाड) के उप महासचिव पेड्रो मैनुअल मोरेनो और अन्य संबंधित अतिथियों ने वीडियो या लाइव भाषण दिए।

बता दें कि 2025 वैश्विक सेवा व्यापार शिखर सम्मेलन की मेजबानी पेइचिंग नगर जन सरकार, चीनी वाणिज्य मंत्रालय और अंकटाड द्वारा की गई थी, और इसमें संबंधित चीनी और विदेशी दलों के नेताओं और प्रतिनिधियों सहित लगभग 800 लोगों ने भाग लिया था।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एएस/

