पेइचिंग में 2025 विश्व पर्यटन सहयोग और विकास सम्मेलन आयोजित

बीजिंग, 12 सितंबर (आईएएनएस)। 2025 विश्व पर्यटन सहयोग और विकास सम्मेलन 11 सितंबर को चीन की राजधानी पेइचिंग स्थित शोकांग पार्क में आयोजित किया गया, जो इस वर्ष चीन अंतर्राष्ट्रीय सेवा व्यापार मेले के थीम मंचों में से एक था। सम्मेलन में 66 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिन्होंने डिजिटलीकरण के माध्यम से इनबाउंड पर्यटन के उच्च गुणवत्ता वाले विकास को बढ़ावा देने जैसे विषयों पर चर्चा की।

"डिजिटल पर्यटन, भविष्य में जीत-जीत" विषय पर आयोजित इस सम्मेलन में भाग लेने वाले अतिथियों ने कहा कि चीन का पर्यटन उद्योग तेज़ी से बढ़ रहा है और लगातार फल-फूल रहा है। डिजिटल तकनीकों के व्यापक अनुप्रयोग ने कई नए परिदृश्यों और सेवाओं को जन्म दिया है, जिससे पर्यटन उद्योग के उच्च-गुणवत्ता वाले विकास को नई ऊर्जा मिली है और नए अवसर पैदा हुए हैं।

एशिया प्रशांत पर्यटन संघ के अध्यक्ष पीटर सेमोन ने कहा कि चीन तकनीक और बुनियादी ढांचे, दोनों में विश्व में अग्रणी है, जहां सड़कें, रेलमार्ग और अन्य परिवहन सुविधाएँ अत्यधिक विकसित हैं। चीन ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सेवाओं और बुनियादी ढांचे के विकास में भी अच्छा काम किया है। चीन दुनिया के सबसे सुरक्षित स्थानों में से एक है।

इस सम्मेलन में "विश्व पर्यटन शहर विकास रिपोर्ट (2024-2025)" सहित कई शोध निष्कर्ष भी जारी किए गए। रिपोर्ट से पता चलता है कि वर्ष 2024 में, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या 1.4 अरब तक पहुंच गई, जो वर्ष 2019 के समान स्तर पर थी, जाहिर है कि विश्व पर्यटन उद्योग पूरी तरह से निराशा से उबर चुका है।

इसके अलावा, "2024-2025 विश्व पर्यटन शहर विकास की व्यापक रैंकिंग" में, पेइचिंग और शंघाई क्रमशः 7वें और 9वें स्थान पर रहे, जो पिछले वर्ष से एक स्थान ऊपर है। हांगकांग 11वें स्थान पर रहा, जो पिछले वर्ष के समान ही है।

