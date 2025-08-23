अन्तरराष्ट्रीय

पेइचिंग में 2025 बोटबॉल अंतरराष्ट्रीय शैक्षिक रोबोटिक्स सम्मेलन आयोजित

बीजिंग, 22 अगस्त (आईएएनएस)। 21 अगस्त को चीन की राजधानी पेइचिंग में 2025 बोटबॉल अंतरराष्ट्रीय शैक्षिक रोबोटिक्स सम्मेलन आधिकारिक तौर पर "आइस रिबन" के नाम से प्रसिद्ध राष्ट्रीय स्पीड स्केटिंग ओवल में शुरू हुआ। दो दिवसीय इस सम्मेलन में चीन, अमेरिका, मलेशिया, थाईलैंड, ऑस्ट्रिया और वियतनाम सहित 10 से अधिक देशों और क्षेत्रों से लगभग 1,500 युवा विज्ञान और नवाचार उत्साही लोगों ने भाग लिया।

1997 में स्थापित बोटबॉल अंतरराष्ट्रीय शैक्षिक रोबोटिक्स सम्मेलन, एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रभावशाली युवा शैक्षिक रोबोटिक्स कार्यक्रम है। इस सम्मेलन में, लगभग 1,500 युवाओं ने टीमें बनाई और उस दिन घोषित रोबोटिक्स चुनौतियों को पूरा करने के लिए पांच समूहों में विभाजित हुए।

बोटबॉल अंतरराष्ट्रीय शैक्षिक रोबोटिक्स सम्मेलन की एशियाई आयोजन समिति के अध्यक्ष माओ योंग ने कहा कि इस बार सम्मेलन का मिशन चंद्रमा पर स्थापित है, जहां दो अंतरिक्ष यात्री अंदर फंसे हुए हैं। रोबोट को बेस से ऑक्सीजन, भोजन और उपकरण सहित अन्य आवश्यक सामग्री फंसे हुए अंतरिक्ष यात्रियों तक पहुंचानी होगी। उसे अंतरिक्ष यात्रियों को बचाव के लिए बेस पर सफलतापूर्वक वापस भी लाना होगा।

इस सम्मेलन के सह-आयोजक के रूप में, नेशनल स्पीड स्केटिंग ओवल ने अपने आयोजन स्थल और उन्नत सुविधाओं का पूरा लाभ उठाकर "खेल + तकनीक + प्रकृति + जीवन" का एक विविध एकीकृत विकास मॉडल तैयार किया है। अब तक, इस आयोजन स्थल ने कई विज्ञान और खेल आयोजनों का सफलतापूर्वक आयोजन किया है, जिनमें प्रथम विश्व ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स और 2024 बोटबॉल अंतरराष्ट्रीय शैक्षिक रोबोट सम्मेलन शामिल हैं।

