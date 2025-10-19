पेइचिंग में 20 अक्टूबर से सीपीसी की 20वीं केंद्रीय समिति का पूर्णाधिवेशन, चीन की पंचवर्षीय योजना पर चर्चा

बीजिंग, 18 अक्टूबर (आईएएनएस)। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) की 20वीं केंद्रीय समिति का चौथा पूर्णाधिवेशन 20 से 23 अक्टूबर तक पेइचिंग में आयोजित होगा। इस सम्मेलन का मुख्य विषय 15वीं पंचवर्षीय योजना पर चर्चा करना है। इससे अगले पांच वर्षों (2026-2030) के लिए चीन के विकास का खाका तैयार किया जाएगा।

पंचवर्षीय योजना अगले पांच वर्षों में सामाजिक और आर्थिक विकास के मार्गदर्शन के लिए चीन का रोडमैप है। इसमें राष्ट्रीय रणनीतिक इरादे पर प्रकाश डाला जाता है, सरकारी कार्य की प्राथमिकता स्पष्ट की जाती है और व्यावसायिक संस्थाओं के व्यवहार को मानकीकृत और निर्देशित किया जाता है। राष्ट्रीय योजना प्रणाली में पंचवर्षीय योजना नेतृत्वकारी भूमिका निभाती है।

वर्ष 1953 से अब तक चीन ने 14 पंचवर्षीय योजनाएं तैयार कीं और उन्हें कार्यान्वित किया। इससे आर्थिक व सामाजिक विकास, राष्ट्रीय क्षमता की उन्नति और नागरिक जीवन में सुधार बढ़ाया गया। पंचवर्षीय योजनाओं के तहत चीन दुनिया में दूसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बन गया है और पूर्वी एशिया, यहां तक कि पूरी दुनिया में आर्थिक विकास का 'इंजन' बना।

दुनिया में सबसे बड़ा विकासशील देश होने के नाते चीन अपने विकास को मानव विकास में शामिल करता है और हमेशा वैश्विक विकास को बढ़ावा देता है। सीआईआईई, सीआईएफटीआईएस, कैंटन मेला और सीआईएससीई आदि अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों के आयोजन के जरिए चीन ठोस कार्रवाई से खुलेपन करने पर अपना वादा निभाता है।

चीन ने दुनिया के विभिन्न देशों को बाजार, निवेश और आर्थिक वृद्धि के अहम अवसर दिए। मानव जाति साझे भविष्य वाले समुदाय का निर्माण, बेल्ट एंड रोड का समान निर्माण, वैश्विक विकास पहल, वैश्विक सुरक्षा पहल, वैश्विक सभ्यता पहल और वैश्विक शासन पहल समेत अधिक से अधिक चीनी पहलें अंतर्राष्ट्रीय सहमति में परिवर्तित हो रही हैं।

