अन्तरराष्ट्रीय

पेइचिंग का मुख्य एआई उद्योग 2025 में 450 अरब युआन से अधिक होने की उम्मीद

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Dec 01, 2025, 04:21 AM

बीजिंग, 30 नवंबर (आईएएनएस)। 29 नवंबर को जारी "पेइचिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडस्ट्री श्वेत पत्र (2025)" से पता चलता है कि 2025 की पहली छमाही में, पेइचिंग में मुख्य एआई उद्योग का पैमाना 2.15 खरब युआन तक पहुंच गया, जो साल-दर-साल 25.3% की बढ़ोतरी है।

शुरुआती अनुमान बताते हैं कि पूरे 2025 में उद्योग का पैमाना 4.5 खरब युआन से ज्यादा होने की उम्मीद है।

श्वेत पत्र के अनुसार, पेइचिंग के एआई उद्योग में गुणवत्ता और पैमाना दोनों बढ़ रहे हैं। औद्योगिक श्रृंखला तेजी से पूरी हो रही है, जिससे वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र बन रहा है।

कमर्शियलाइजेशन के रास्ते धीरे-धीरे साफ हो रहे हैं, जिसमें बायडू और डोयूईन जैसी कंपनियां रेवेन्यू और एक्टिव यूजर नंबर में रिकॉर्ड हाई हासिल कर रही हैं।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

Related posts

Loading...

More from author

Loading...