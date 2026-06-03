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पेइचिंग : चीनी उपराष्ट्रपति की यूएन महासचिव पद की उम्मीदवार से मुलाकात

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jun 03, 2026, 03:53 PM
पेइचिंग : चीनी उपराष्ट्रपति की यूएन महासचिव पद की उम्मीदवार से मुलाकात

बीजिंग, 3 जून (आईएएनएस)। चीन के उपराष्ट्रपति हान चेंग ने बुधवार को देश की राजधानी पेइचिंग में संयुक्त राष्ट्र महासचिव पद की उम्मीदवार मिशेल बैचलेट से मुलाकात की। दोनों पक्षों ने संयुक्त राष्ट्र की भूमिका को मजबूत करने पर जोर दिया।

हान चेंग ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र विश्व भर के लोगों की स्थायी शांति और साझा समृद्धि की आकांक्षाओं का प्रतीक है। राष्ट्रपति शी चिनफिंग की मानव जाति साझा भविष्य वाले समुदाय के निर्माण की अवधारणा और चार वैश्विक पहलें संयुक्त राष्ट्र चार्टर की भावना के अनुरूप हैं।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि चीन सभी पक्षों के साथ मिलकर, संयुक्त राष्ट्र को केंद्रीय भूमिका निभाने में दृढ़ता से समर्थन देना चाहता है, और अधिक न्यायपूर्ण और समान वैश्विक शासन प्रणाली के निर्माण को बढ़ावा देने को भी तैयार है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के रूप में, चीन पूरी ईमानदारी से अपने दायित्वों को पूरा करेगा, निष्पक्ष रुख बनाए रखेगा, संयुक्त राष्ट्र के अधिकार की रक्षा करेगा और वैश्विक दक्षिण के साझा हितों की रक्षा करेगा।

बैचलेट ने प्रशंसा करते हुए कहा कि चीन लंबे समय से बहुपक्षवाद और संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध रहा है, शांति, विकास और मानवाधिकारों के संयुक्त राष्ट्र के तीन स्तंभों की संतुलित उन्नति का समर्थन करता है, सदस्य देशों के नेतृत्व के सिद्धांत का पालन करता है, और सुधारों के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र की गुणवत्ता व दक्षता में और सुधार करने में उसका समर्थन करता है।

इसके अलावा, अपने कथन में बैचलेट ने चीन के साथ मिलकर संयुक्त राष्ट्र के मूलभूत मिशन और उद्देश्य को बनाए रखते हुए इसकी भूमिका को मजबूत करने के विचार पर भी व्यक्त किया।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

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