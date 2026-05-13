पेइचिंग बंदरगाह पर यात्रियों की संख्या 80 लाख के पार, विदेशी यात्रियों में तेज बढ़ोतरी

बीजिंग, 12 मई (आईएएनएस)। आव्रजन प्रबंधन को आसान बनाने वाली सिलसिलेवार नीतियों के लागू होने के साथ ही पेइचिंग बंदरगाह पर आने-जाने वाले यात्रियों की संख्या में तेज वृद्धि दर्ज की गई है।

पेइचिंग सीमा निरीक्षण केंद्र के अनुसार, मंगलवार सुबह 11:30 बजे तक इस वर्ष पेइचिंग बंदरगाह से आने-जाने वाले यात्रियों की कुल संख्या 80 लाख से अधिक हो गई। यह पिछले वर्ष की तुलना में 12 प्रतिशत अधिक है। खास बात यह है कि यह आंकड़ा पिछले साल के मुकाबले लगभग आधा महीना पहले ही 80 लाख के पार पहुंच गया।

मई की शुरुआत से ही आव्रजन नीतियों में दी गई सहूलियतों और छुट्टियों के दौरान बढ़ी यात्रा मांग के कारण पेइचिंग बंदरगाह पर यात्रियों की आवाजाही लगातार अधिक बनी हुई है। विशेष रूप से विदेशी यात्रियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। 11 मई तक पेइचिंग बंदरगाह से आने-जाने वाले विदेशी यात्रियों की संख्या 25 लाख 50 हजार से अधिक हो गई, जो कुल यात्रियों का 32 प्रतिशत है। यह आंकड़ा पिछले वर्ष की तुलना में 33.6 प्रतिशत अधिक है।

इन विदेशी यात्रियों में से 9 लाख 57 हजार लोग वीजा-मुक्त या अस्थायी प्रवेश अनुमति नीति के तहत चीन में दाखिल हुए। यह कुल विदेशी आगमन का 70.8 प्रतिशत है। चीन आने के प्रमुख कारणों में पर्यटन, व्यापारिक आदान-प्रदान और रिश्तेदारों व मित्रों से मुलाकात शामिल रहे।

वर्तमान में चीन के 50 देशों के साथ एकतरफा वीजा-मुक्त व्यवस्था है, जबकि 29 देशों के साथ पूर्ण वीजा-मुक्त समझौते लागू हैं। इसके अलावा, 55 देशों के नागरिकों के लिए 240 घंटे की वीजा-मुक्त पारगमन नीति भी लागू की गई है। इन नीतियों से विदेशी यात्रियों के लिए चीन की यात्रा पहले की तुलना में अधिक सुविधाजनक और प्रभावी बन गई है।

यदि चीन की मुख्य भूमि के निवासियों की बात करें, तो 49 लाख 20 हजार से अधिक चीनी नागरिकों ने पेइचिंग बंदरगाह के माध्यम से प्रवेश या निकास किया, जो कुल यात्रियों का 61.7 प्रतिशत है। दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और सिंगापुर चीनी यात्रियों के बीच सबसे लोकप्रिय गंतव्यों में शामिल रहे।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

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