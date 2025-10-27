पेइचिंग : 14वीं एनपीसी स्थायी समिति के 18वें सत्र का तीसरा पूर्णाधिवेशन आयोजित

बीजिंग, 26 अक्टूबर (आईएएनएस)। 14वीं चीनी राष्ट्रीय जन प्रतिनिधि सभा (एनपीसी) की स्थायी समिति के 18वें सत्र का तीसरा पूर्णाधिवेशन रविवार की सुबह चीन की राजधानी पेइचिंग स्थित जन बृहद भवन में आयोजित हुआ।

अधिवेशन में एनपीसी स्थायी समिति के अध्यक्ष चाओ लेची ने भाग लिया, जबकि उपाध्यक्ष ह वेई ने बैठक की अध्यक्षता की। स्थायी समिति के 157 सदस्य सत्र में उपस्थित थे और उपस्थित सदस्यों की संख्या वैधानिक कोरम के अनुरूप थी।

बैठक में एनपीसी स्थायी समिति के उपाध्यक्ष थ्साई ताफेंग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट सुनी गई, जिसमें स्थायी समिति के कानून प्रवर्तन निरीक्षण दल द्वारा खाद्य सुरक्षा कानून के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई।

रिपोर्ट में कानून प्रवर्तन निरीक्षणों की समग्र स्थिति, संबंधित प्रमुख उपलब्धियों और अभी भी विद्यमान कुछ मुख्य समस्याओं का उल्लेख किया गया। साथ ही, खाद्य सुरक्षा कानून के और प्रभावी क्रियान्वयन को प्रोत्साहित करने हेतु ठोस सुझाव और नीतिगत सिफारिशें भी प्रस्तुत की गईं। यह रिपोर्ट चीनी सरकार के नागरिकों के जीवन और स्वास्थ्य की सुरक्षा के प्रति सतत प्रतिबद्ध प्रयासों को दर्शाती है।

इसके बाद, एनपीसी स्थायी समिति के उपाध्यक्ष ली होंगचोंग ने वन कानून के कार्यान्वयन पर स्थायी समिति की निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट में बताया गया कि वन कानून के प्रभावी क्रियान्वयन ने सुंदर चीन के निर्माण के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया है। चीन ने वन संसाधनों के संरक्षण, पारिस्थितिक तंत्र की बहाली और हरित विकास को बढ़ावा देने में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं।

रिपोर्ट में वानिकी के उच्च-गुणवत्ता वाले विकास की स्थिर प्रगति का उल्लेख करते हुए, कानून के कार्यान्वयन में सामने आई कठिनाइयों और चुनौतियों का विश्लेषण किया गया तथा वन कानून को और सुदृढ़ रूप से लागू करने के लिए नीतिगत उपाय सुझाए गए।

अधिवेशन के दौरान चीनी राज्य परिषद की ओर से भी कई महत्वपूर्ण रिपोर्टें प्रस्तुत की गईं। इनमें चीनी जन बैंक के अध्यक्ष फान कोंगशंग द्वारा दी गई वित्तीय कार्यों पर रिपोर्ट और उप वित्त मंत्री क्वो थिंगथिंग द्वारा प्रस्तुत 2024 के लिए वित्तीय उद्यमों को छोड़कर अन्य राज्य-स्वामित्व वाली परिसंपत्तियों के प्रबंधन की विशेष रिपोर्ट शामिल थीं।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/