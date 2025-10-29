पेइचिंग : 14वीं एनपीसी स्थायी समिति का 18वां सम्मेलन संपन्न

बीजिंग, 28 अक्टूबर (आईएएनएस)। 14वीं चीनी राष्ट्रीय जन प्रतिनिधि सभा (एनपीसी) की स्थायी समिति का 18वां सम्मेलन चीन की राजधानी पेइचिंग में स्थित जन बृहद भवन में संपन्न हुआ।

मतदान के बाद सम्मेलन में नव संशोधित समुद्री व्यापार कानून, ग्रामीण समितियों के संगठन कानून में संशोधन का निर्णय, शहरी निवासियों की समितियों के नव संशोधित संगठन कानून, साइबर सुरक्षा कानून में संशोधन का निर्णय और पर्यावरण संरक्षण कर कानून में संशोधन का निर्णय पारित किया गया।

राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने इन्हें लागू करने के लिए क्रमशः राष्ट्रपति आदेश संख्या 58, 59, 60, 61 और 62 पर हस्ताक्षर किए।

इसके अलावा, मतदान के बाद, सम्मेलन में चांग शंगमिन को चीनी केंद्रीय सैन्य आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त करने का निर्णय लिया गया। एनपीसी स्थायी समिति के अध्यक्ष चाओ लेची ने समापन बैठक की अध्यक्षता की।

स्थायी समिति के 159 सदस्य बैठक में उपस्थित थे, तथा उपस्थित सदस्यों की संख्या वैधानिक कोरम के अनुरूप थी।

सम्मेलन में मतदान से एनपीसी की अन्य कुछ समितियों द्वारा प्रस्तावों की समीक्षा के परिणामों पर रिपोर्टों को पारित किया गया और एनपीसी की वित्तीय आर्थिक समिति जैसी समितियों के कुछ अधिकारियों को नियुक्त किया गया।

बैठक के बाद, चाओ लेची की अध्यक्षता में 14वीं एनपीसी स्थायी समिति ने अपना 19वां विशेष व्याख्यान आयोजित किया।

सीपीसी केंद्रीय वित्तीय और आर्थिक आयोग के कार्यालय में दैनिक कार्य के प्रभारी उप निदेशक हान वनश्यो ने "समाजवादी आधुनिकीकरण को मूलतः साकार करने में निर्णायक प्रगति सुनिश्चित करना - सीपीसी 20वीं केंद्रीय समिति के चौथे पूर्णाधिवेशन की भावना का अध्ययन, समझ और कार्यान्वयन" शीर्षक से व्याख्यान दिया।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/