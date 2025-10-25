अन्तरराष्ट्रीय

पहली तीन तिमाहियों में चीन की ऑनलाइन खुदरा बिक्री 9.8% बढ़ी

Oct 25, 2025, 06:08 AM

बीजिंग, 24 अक्टूबर (आईएएनएस)। चीनी वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार, वर्ष 2025 की पहली तीन तिमाहियों में चीन का ई-कॉमर्स स्वस्थ रूप से विकसित होता रहा और चीन की ऑनलाइन खुदरा बिक्री में 9.8% की वृद्धि हुई।

आंकड़ों के अनुसार, इस वर्ष जनवरी से सितंबर तक, मोबाइल फोन और कंप्यूटर जैसे डिजिटल उत्पादों की ऑनलाइन खुदरा बिक्री में 8.3% की वृद्धि हुई, ऑनलाइन सेवा खपत में 20.2% की वृद्धि हुई और तत्काल ई-कॉमर्स बिक्री में 24.3% की वृद्धि हुई।

चीन के क्वांग शी च्वांग जातीय स्वायत्त प्रदेश, सछ्वान प्रांत, निंगश्या हुई जातीय स्वायत्त प्रदेश, शानतोंग प्रांत आदि क्षेत्रों में कृषि उत्पाद कंपनियों और किसान सहकारी समितियों के साथ ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के एकीकरण को गहरा कर रहे हैं।

चीनी वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, जनवरी से सितंबर तक, कृषि उत्पादों की ऑनलाइन खुदरा बिक्री 9.6% बढ़ी।

इसके अलावा, चीनी वाणिज्य मंत्रालय ने "सिल्क रोड ई-कॉमर्स से विश्व को लाभ" विषय पर 25 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए हैं और प्रमुख वाणिज्यिक बिग डेटा निगरानी प्लेटफॉर्म पर आयातित वस्तुओं की खुदरा बिक्री में 8.3% की बढ़ोतरी हुई, "सिल्क रोड ई-कॉमर्स" सहयोग पायलट क्षेत्र में सीमा-पार इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस इंटर-ऑपरेबिलिटी जैसी बारह संस्थागत खुलेपन की उपलब्धियों को पूरे देश में दोहराया और प्रचारित किया गया है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

