पहली तीन तिमाहियों में 79 खरब युआन तक पहुंचा चीन का समुद्री सकल घरेलू उत्पाद

Nov 04, 2025, 04:55 PM

बीजिंग, 4 नवंबर (आईएएनएस)। इस वर्ष की पहली तीन तिमाहियों में, चीन का समुद्री सकल घरेलू उत्पाद 79 खरब युआन तक पहुंच गया, जो साल-दर-साल 5.6% की वृद्धि दर्शाता है और समुद्री अर्थव्यवस्था ने स्थिर प्रगति की अच्छी स्थिति दिखाई।

प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय द्वारा 3 नवंबर को जारी किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि पहली तीन तिमाहियों में, चीन की समुद्री संसाधन आपूर्ति में लगातार वृद्धि हुई है। देशभर में समुद्र और द्वीप उपयोग के लिए स्वीकृत क्षेत्रफल 2.62 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया, जो साल-दर-साल 19.2% की वृद्धि है और 641.9 अरब युआन के निवेश वाली परियोजनाओं से संबंधित है।

समुद्र-संबंधित वित्तपोषण के संदर्भ में, बाजार ने सकारात्मक संकेत दिए हैं, 18 समुद्र-संबंधित कंपनियों ने आईपीओ पूरा करके 26 अरब युआन जुटाए हैं, जो कुल आईपीओ वित्तपोषण का 33.7% है।

प्रमुख पारंपरिक समुद्री उद्योग अच्छी तरह से विकसित हो रहे हैं। समुद्री कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन में क्रमशः 3.0% और 17.7% की वृद्धि हुई।

समुद्री जलीय उत्पादों के उत्पादन में भी क्रमशः 4.8% की वृद्धि हुई। चीन नए ऑर्डर, पूरी हो चुकी परियोजनाओं और समुद्री जहाजों के लिए ऑर्डर बैकलॉग के मामले में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बना हुआ है। समुद्री परिवहन उद्योग निरंतर विकास कर रहा है और समुद्री पर्यटन उद्योग में भी सुधार जारी है।

क्रूज पर्यटन लोकप्रियता प्राप्त कर रहा है, देश भर के क्रूज बंदरगाहों पर 20.5 लाख यात्री आते हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 28% की वृद्धि है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

