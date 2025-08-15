पहले सात महीनों में 128 खरब 70 अरब युआन बढ़ गए चीन के आरएमबी ऋण

बीजिंग, 14 अगस्त (आईएएनएस)। चीनी जन बैंक द्वारा जारी वित्तीय आंकड़ों के अनुसार, चीन के आरएमबी ऋण पहले सात महीनों में 128 खरब 70 अरब युआन बढ़े, जिनमें से उद्यमों को ऋण 116 खरब 30 अरब युआन बढ़ा।

आंकड़ों के अनुसार, जुलाई के अंत में चीन में आरएमबी ऋणों का संतुलन 2,685 खरब 10 अरब युआन था, जो पिछले वर्ष की समान अवधि से 6.9% की वृद्धि रही।

मुद्रा आपूर्ति के संदर्भ में, जुलाई के अंत में चीन का व्यापक मुद्रा (एम 2) संतुलन 3,299 खरब 40 अरब युआन था, जो पिछले वर्ष की समान अवधि से 8.8% की वृद्धि रही।

संकीर्ण मुद्रा (एम 1) संतुलन 1,110 खरब 60 अरब युआन था, जो पिछले वर्ष की समान अवधि से 5.6% की वृद्धि रही। प्रचलन में मुद्रा (एम 0) संतुलन 132 खरब 80 अरब युआन था, जो 11.8% की वृद्धि रही।

इसके अलावा, पहले सात महीनों में चीन की आरएमबी जमा राशि में 184 खरब 40 अरब युआन की वृद्धि रही, जिसमें से घरेलू जमा राशि में 96 खरब 60 अरब युआन की वृद्धि रही।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/