पहले ही भाषण में 'सीडीएफ' आसिम मुनीर को याद आए 'पड़ोसी', पाकिस्तान की काबिलियत का किया बखान

इस्लामाबाद, 8 दिसंबर (आईएएनएस)। आसिम मुनीर ने बतौर सीडीएफ अपने पहले ही भाषण में 'अटैक इज द बेस्ट डिफेंस' की नजीर पेश करने से बाज नहीं आए। अपने पड़ोसियों भारत और अफगानिस्तान के खिलाफ फिर अनर्गल टिप्पणी की। सैन्य अफसरों के सामने दावा किया कि पाकिस्तान की काबिलियत पर किसी को भी शक नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही सीडीएफ नियुक्ति को लेकर सफाई भी दी।

मुनीर ने सोमवार को नए सीडीएफ हेडक्वार्टर में तीनों सेनाओं को संबोधित करते हुए अपना गुबार निकाला। मीडिया आउटलेट 'जिओ' के अनुसार अफगानिस्तान से कहा कि अफगान तालिबान सरकार को या तो ‘फितना अल-खवारी’ या पाकिस्तान में से किसी एक को चुनना होगा क्योंकि उनके पास कोई तीसरा विकल्प नहीं है।

वहीं भारत को भी याद किया। हर बार की तरह दोहराया कि अगली बार पाकिस्तान का जवाब “और भी तेज और कहीं ज्यादा सख्त” होगा। उन्होंने कहा, “अगली बार पाकिस्तान का जवाब और भी तेज और प्रचंड होगा।”

देश के पहले सीडीएफ के तौर पर अपनी नियुक्ति के बाद जनरल हेडक्वार्टर (जीएचक्यू) में उन्होंने कहा कि बढ़ते खतरों को देखते हुए, तीनों सेनाओं को एक यूनिफाइड सिस्टम के तहत काम करना चाहिए।

सीडीएफ पद क्यों जरूरी है इसका जिक्र भी किया। बोले, “चुनौतियों के बढ़ते और बदलते नेचर को देखते हुए, एक यूनिफाइड ट्राई-सर्विसेज फ्रेमवर्क के तहत मल्टी-डोमेन ऑपरेशन्स को और मजबूत किया जाना चाहिए।” मुनीर ने कहा कि डिफेंस फोर्सेज हेडक्वार्टर बनाना इस दिशा में एक जरूरी कदम है। हर सर्विस ऑपरेशनल तैयारी के लिए अपनी पहचान बनाए रखेगी, जबकि नया हेडक्वार्टर इंटर-सर्विस ऑपरेशन में तालमेल बिठाएगा।

इस पद को लेकर उठ रहे तमाम सवालों का जवाब देने की कोशिश भी की। दावा किया कि तीनों सेनाओं के अंदरूनी कामकाज में किसी तरह का दखल नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा , “तीनों सेनाओं की अपनी आंतरिक स्वायत्तता और संगठनात्मक संरचनाएं बनाए रखी जाएंगी।”

उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक शांति पसंद देश है, लेकिन वह किसी को भी अपनी जमीनी एकता से समझौता नहीं करने देगा।

--आईएएनएस

